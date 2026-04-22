Petróleo sube sin que la tregua indefinida entre EE.UU. e Irán tranquilice a los mercados

Los precios del petróleo subieron el miércoles luego de que la extensión del presidente Donald Trump de la tregua con Irán no compensara el prolongado doble bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para junio, la referencia mundial, subió un 3,48% hasta 101,91 dólares. Es la primera vez en más de dos semanas que cierra por encima de los 100 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, ganó un 3,67% hasta 92,96 dólares.

El presidente Trump extendió el cese al fuego con Teherán indefinidamente el martes en la noche, horas antes de que terminara.

"Esta noticia calmó los temores inmediatos de una escalada", dijo David Morrison, de Trade Nation.

Sin embargo, el anuncio no resuelve la situación en el estrecho de Ormuz, donde, en tiempos preguerra, transitaba una quinta parte de la producción mundial de crudo.

El miércoles, Teherán descartó su reapertura mientras que persista el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes. Dos buques que intentaron cruzar el vital paso marítimo para las exportaciones del Golfo fueron incautados por Irán.

"La probabilidad de que esta guerra pueda prolongarse mucho más allá de finales de este mes va en aumento", dijo Morrison.

"Cada vez más indicadores muestran que la escasez, en particular de combustible para aviación, se agrava", dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.