Petróleo vuelve a caer y el Brent baja de los 80 US$ por el acuerdo de EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo continuaban a la baja el martes ante la perspectiva de un retorno a la normalidad en los flujos petroleros por el anuncio del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 5,06% hasta 78,96 US$. Es la primera vez que baja de los 80 US$ desde comienzos de marzo

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio, perdió un 5,82% hasta 76,05 US$ el barril

"Así como vimos un frenesí de compra al comienzo de la guerra en Medio Oriente (...) ahora ocurre lo contrario", dijo a la AFP Stephen Shorck, analista de The Shorck Group, al hablar de un "éxodo" de inversores

Estados Unidos e Irán firmarán el viernes un memorando de entendimiento en Suiza para poner fin al conflicto. Marcará el inicio de dos meses de negociaciones, con el primer paso siendo la esperada apertura del estrecho de Ormuz. Por allí normalmente pasa una quinta parte de la producción global de petróleo

Los precios del crudo también estuvieron bajo presión el martes por un artículo del Wall Street Journal que informó que Washington permitiría a Teherán reiniciar de inmediato la venta de petróleo y combustibles por el acuerdo

Desde el anuncio del domingo, los precios del oro negro han caído cerca de un 9%, pero se mantienen por encima de los niveles preguerra