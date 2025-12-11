Petrolero incautado frente a Venezuela irá a un puerto de EE. UU. y el crudo será confiscado

El buque petrolero incautado por Washington frente a las costas de Venezuela será conducido a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado, declaró este jueves la portavoz de la Casa Blanca.

"Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo", declaró la portavoz, Karoline Leavitt.

El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado de "robo descarado" y "piratería" por Caracas.

El petróleo es la principal fuente de recursos del gobierno de Maduro, y esa incautación representa un significativo aumento de la presión.

"No vamos a permanecer quietos y ver cómo buques sancionados navegan con crudo de contrabando, cuyos beneficios sirven para alimentar el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos", añadió la portavoz.

Preguntada sobre si la campaña en el Caribe tiene como objetivo el tráfico de drogas o el petróleo, Leavitt respondió: "Estados Unidos está centrado en lograr varias cosas en el hemisferio occidental (ndlr: el continente americano)".

"El presidente ha adoptado un enfoque nuevo que no ha sido tomado por ninguna administración desde hace bastante tiempo", añadió.

La Casa Blanca publicó la semana pasada una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que eleva a América Latina y el Caribe como una región de interés esencial, ante la presencia de China y de regímenes que Washington considera hostiles.