Pidió un sándwich en un parque de Disney y lo que le trajeron la dejó sin palabras: “Es de prisión”

Ir a alguno de los parques temáticos de Disney promete ser una experiencia casi “mágica” en todos los sentidos y la comida no puede ser la excepción, ya que en redes sociales suelen volverse virales los tentadores platos con formas de la cara de Mickey o bebidas excéntricas al estilo de los personajes de las películas. No obstante, la realidad es otra, al menos para algunos visitantes a los que no se les cumplieron las expectativas y mostraron la increíble comparación entre lo que esperaban y lo que recibieron en sus platos. Entre las comentarios, los usuarios no tuvieron filtro al calificar esta comida del centro de entretenimientos como “basura repugnante y de prisión”. También arremetieron contra las pequeñas porciones que les sirvieron a altos precios.

“Disney ha sido el único lugar por el cual he salido de mi país. Recuerdo haber comido en un famoso restaurante, ese que tiene el famoso pianista. Madre mía, qué comida más puerca”, reaccionó una persona al citar un twit que decía: “Ordené una hamburguesa en Disney que vino con la rebanada de cebolla más patética que he visto”. En la imagen, se veían todos los ingredientes: un pan sin aderezo, cebolla, una rebanada de ananá y carne, por un precio de diez dólares, por el que incluían algunas papas. “La mitad de buena que una hamburguesa de McDonald’s”, añadió este usuario que compartió su experiencia en Twitter.

Una hamburguesa servida en Disney que enfureció a un visitante Twitter/@Drpapadebulma

En realidad, el alboroto comenzó por una publicación del blog de Disney Inside de Magic, en el que se señala que después de que la directora financiera, Christine McCarthy, dijera a finales de 2021 que la compañía comenzaría a reducir porciones en los restaurantes de los parques porque “podría ser bueno para la cintura de los visitantes”. Según algunos clientes, solo la cantidad de comida disminuyó, pero los precios no.

En esa línea, una asistente al parque, identificada como Marlene, comparó la expectativa y la realidad de su plato que sorprendió a muchos. En la imagen, se veía un hot dog de langosta con media hoja de lechuga, con un aspecto poco tentador.

Marlene compartió qué fue lo que recibió tras ordenar un hot dog de langosta en Disney Marlene/Inside The Magic

El menú le había costado 17 dólares y lo pidió tras ver el anuncio de Disney sobre su sándwich de langosta, que debería verse como la foto ubicada debajo. De acuerdo con el blog, ella se quejó con un empleado y le llevaron un plato extra para compensar el tamaño de la porción. Sin embargo, esto no contentó a Marlene, quien dijo que éste era tan malo como el primero.

Como Disney anuncia que se verá su hot dog de langosta Disney/Inside The Magic

Los anteriores no son los únicos casos, ya que otro cliente compartió en Reddit una foto de su plato de pasta, que incluía tres albóndigas que la comunidad virtual no perdonó y se puso de su lado para lanzar un enérgico mensaje contra Disney. “Esto costó 12 dólares, aparentemente ellos no creen en la salsa”.

“Parece comida de prisión”, sentenció una persona, mientras que otra la llamó: “Basura repugnante”. No obstante, otro usuario dijo que, si se tomaba en cuenta que una Coca-Cola costaba 6 dólares, pagar los 12 por ese plato sonaba bien.

Así se ve un plato de pasta con albóndigas en Disney, según un comensal @Reddit/chemg11

También en Reddit, otro comensal reveló que la compañía ya no rellena sus buñuelos: “WTF Disney, no bromeabas con que cortarías las porciones”.

Así estaría el pan vacío por dentro en Disney, según un visitante Reddit/Effective_Mud_5565

Otros usuarios tomaron la plataforma para mostrar sus platos, como una ensalada que solo tiene algunas verduras.

Así sería una ensalada en uno de los restaurantes de Disney, según un comensal Inside The Magic

También publicaron una tabla de queso que solo tenía un cubo, con algunas galletas secas y salsas no identificables sobre una tabla.

Una tabla de quesos en Disney, según un comensal Inside The Magic

Según el blog de Disney, un gerente señaló que estas porciones no se deben a que la compañía haya reducido sus costos, sino a problemas con la cadena de suministro.

La situación en Disney

Los parques de Disney se vieron afectados por la pandemia. A finales del año pasado, la compañía anunció que aumentaría el costo de los boletos en Disneyland y Disneyland Adventure en Anaheim, California. De acuerdo con el blog citado, todo se ha disparado, incluidos los helados y comidas.

El sándwich helado y la barra cubierta de chocolate subieron de 5,69 dólares a 5,99. Lo mismo aplicaría a la mercancía. Walt Disney World News Today informó que varios artículos del parque con sede en Florida experimentan aumentos que van desde los 5 a los 15 dólares. Como respuesta, los visitantes tomaron las redes sociales para exhibir las diferentes situaciones.