El drama de una reconocida actriz mexicana: le vaciaron la cuenta con todos sus ahorros y el banco no se lo reconoce

Verónica Bravo, comediante mexicana conocida por el programa Backdoor, acaba de denunciar que sufrió un importante robo a través de la aplicación móvil de un reconocido banco de México.

A pesar de que inició un reclamo, tanto con la institución bancaria como con las autoridades en correspondientes, la también actriz utilizó sus redes sociales para pedir el apoyo de todos sus seguidores, ya que los reclamos no tuvieron una respuesta satisfactoria.

Según dijo ella misma en un video, fue víctima del robo de su celular, en donde tenía instalada la app de BBVA Bancomer. Luego de eso, su cuenta fue saqueada: le hurtaron todo el dinero que poseía a pesar de que para entrar a dicha herramienta se requiere una contraseña. La mujer afirmó que su teléfono no tenía guardada ninguna contraseña, por lo que no existía la manera de que los ladrones pudieran acceder a la aplicación móvil del banco.

Como prueba de ello, aseguró que no le sucedió lo mismo con la cuenta que tenía con otra institución bancaria. Es decir, que solo le ocurrió con BBVA, por lo que los acusó de tener una plataforma insegura y sujeta a robos. En ese sentido, pidió que se hicieran responsables y la ayudaran a recuperar su dinero.

Verónica Bravo denuncia robo y poca actuación del banco del que supuestamente fue víctima

“No me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular. Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE (identificación que se utiliza en México), no tenía absolutamente nada y, sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander (otro banco mexicano), solamente con la de BBVA”, dijo.

La intérprete de la oficial Ramírez en la serie Teniente Harina dijo que al acudir al banco a hacer el reclamo, éste le respondió que no existía una solución a su problema y se negó a brindarle cualquier tipo de apoyo. “Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo”, comentó en la misma grabación publicada.

Al parecer esto ocurrió hace algunas semanas, pero ante la negativa de la institución por apoyar a su cuentahabiente, ella decidió hacer uso de sus redes sociales para meter presión y lograr que le regresen su dinero. Y es que además, Verónica aseguró que también hizo la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Fiscalía del Estado, sin hasta el momento haber obtenido alguna respuesta satisfactoria.

“@BBVARe_mx Hola. Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la Fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”, escribió antes de hacer público el caso a través de un video.

Este fue la primera denuncia de Verónica Bravo Twitter @veronicabravo18

Bravo, según ella misma relató, advirtió al banco que si no hacían algo al respecto acudiría a sus seguidores para que la apoyaran. Y fue lo que hizo. “Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos”, dijo la artista que cuenta con más de 128.000 seguidores en Instagram.

La actriz aseguró que la grabación no era solo para exponer su inconformidad, sino también para advertir de esa falla en la seguridad a todos los usuarios de la aplicación móvil . “Para que todos los usuarios sepan que la aplicación no es segura. Es fácil de usar, pero no es nada segura; y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice ‘cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada’”, enfatizó.