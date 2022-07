Una mujer arrastró de las mechas a la amante de su esposo al encontrarlos juntos: “Por meterte con mi marido”

Descubrir una infidelidad puede llevar a las personas a perder el control, aunque hay quienes reaccionan con aparente calma, otros simplemente se descolocan y son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. En este sentido, recientemente empezó a circular en redes sociales cómo fue el momento en el que una mujer descubrió que su esposo estaba con su presunta amante, en un video que tuvo como escenario un estacionamiento de un reconocido supermercado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México. La batalla campal, como la denominaron algunos usuarios, fue peor para quien estaba con el esposo de la agresora.

En Twitter empezaron a circular las primeras imágenes, sin mucho contexto. Se aprecia a la esposa tirándole del cabello a la supuesta amante, mientras alguien graba y las personas alrededor contemplan la pelea. El hombre trata de separarlas desde el principio y también se ve a dos niños en el lugar, quienes serían los hijos de la pareja. En un momento, cuando la mujer ya está completamente fuera de sus estribos, agrede a la tercera en discordia a la vez que le dice a su marido: “La defiendes, perro”. Por otro lado, la otra mujer, quien no puede quitarse las manos de la agresora de encima, solo se limita a decir: “Me estás lastimando”.

Se arma batalla campal en un supermercado de México por una infidelidad

Presuntamente, el hombre caminaba de la mano con su amante tras salir del supermercado cuando lo agarraron “in fraganti”. En otro video de la misma cuenta, se ofrece un poco más de contexto, allí se muestra un chat en el que supuestamente una amiga de la mujer engañada le avisó que acababa de ver a su esposo con alguien más, por lo que ella pregunta incluso por la camioneta con la que los captó. Posteriormente, habría ocurrido la fuerte escena, entre golpes y con un intento, sin éxito, de separación por parte del esposo.

La mujer habría recibido un aviso que la llevó a descubrir a su esposo siéndole infiel Twitter

Aparentemente, el hecho se registró en Ciudad Victoria, en el estado mexicano de Tamaulipas, y la mujer se ve muy enojada. Además de tirar las mechas de su presunta rival de amores, también le lanza una patada. Aunque en varias ocasiones repite que no hará nada, no la suelta del cabello. Incluso, en algún instante el hombre la amenaza con llamar a la policía, lo que la enfurece más y contesta que no le importa, que mejor se lo lleven a él, ya que ella podía contarles la situación.

Este hombre se vio entre la espada y la pared en esos momentos: “En buena onda”, pide sin éxito una vez más, pero solo recibe reclamos. Aunque tanto el supuesto infiel como la presunta amante tratan de controlar la situación, ninguno de los dos lo consigue, ni siquiera cuando un niño interviene asustado, aparentemente hijo de la pareja.

“¿Cuántas veces hablaste conmigo? ¿Qué decías que eras muy respetuosa?”, le dice la esposa, para luego pronunciar: “Por meterte con mi marido”, continúa. Además, le reclama al sujeto que encima se llevó el dinero que le había dejado en su casa para ambos.

Las reacciones y comentarios

Aunque empezó a circular la identidad de los involucrados, no se sabe en detalle qué fue lo que ocurrió. No obstante, el espectáculo dividió opiniones en redes sociales, entre quienes celebraron la reacción de la mujer y los que criticaron la escena violenta, sobre todo por los pequeños que estaban presentes.

Uno de los comentarios que más reacciones causó fue el que decía: “Ni en Discovery Channel se vio tanta precisión con la que el ave cazadora tiene el momento exacto de pescar a su presa”.