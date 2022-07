Qué hay detrás de la iniciativa para aumentar los precios de las entradas en Disney California

Si hay un lugar en donde los “sueños se hacen realidad”, ese es probablemente alguno de los parques temáticos de Disney. Al menos es lo que han dicho sus visitantes y la razón por la que permanecen dentro de la lista de espacios preferidos de muchos. No obstante, no todos pueden permitirse ingresar y disfrutar de un día de diversión con sus familias mientras recorren las instalaciones. Con el paso de los años, el costo de las entradas no deja de aumentar. Ahora, los precios podrían incrementar nuevamente si se aprueba el proyecto de ley en California con el cual se crearía un impuesto de entrada al lugar.

Si existen dudas acerca de que estos parques son de los favoritos de los visitantes,basta con revisar las cifras del año pasado. En 2021, ingresaron 16.550 millones de dólares estadounidenses en los diferentes complejos del mundo. Mientras que el año anterior, más de 18,5 millones de personas llegaron a los diferentes parques del complejo de Walt Disney World Resort en la Florida y el gran ganador fue Magic Kingdom.

¿Cuánto subirían las entradas de los parques Disney?

Visitantes en Down Town Disney en California AFP

Los grandes lugares y parques temáticos como Disneyland y California Adventures podrían tener un mayor costo en sus entradas, debido a que los miembros del Concejo Municipal de Anaheim promovieron el establecimiento de un impuesto de entrada del 2%. No solo “la experiencia Disney” subiría de precio, también quienes quieran disfrutar de conciertos o eventos deportivos sufrirían el impacto, como por ejemplo, asistir a un juego de béisbol.

Esta es la primera vez en décadas que se propone la creación de un impuesto de este tipo en Anaheim. Con ese dinero, destacó el concejal de la ciudad, José Moreno, podrían ayudar a dar mejores servicios que son muy necesarios para los residentes.

Esta idea ha estado en la política de la ciudad por varios años. En 1996, se eximió de tributos a los parques temáticos de la compañía. Además, el contrato de arrendamiento del estadio de Los Angeles Angels, firmado ese mismo año, mientras Disney era dueño del equipo, tenía una cláusula especial. La misma establecía que si se fijaba un impuesto por admisión en el Angel Stadium, la ciudad reembolsaría las ganancias al equipo.

Disney ha tenido que negociar en ocasiones anteriores. En 2015, por ejemplo, presionó contra la expiración de un pago al entretenimiento. El concejo acordó extender la exención si el parque temático invertía más de mil millones de dólares en el complejo. Tres años después, la empresa le pidió rescindir del acuerdo, todo esto luego de que el municipio aprobó una norma que establecía que las compañías que tuvieran incentivos fiscales le pagarían más a sus empleados.

¿Sobre quién recae la decisión?

Disney's California Adventure

Por su parte, José Moreno quiere que los votantes sean quienes decidan sobre este tema. En ese sentido, destacó que ese dinero podría convertirse en una segunda piscina pública, restauración de servicios de biblioteca y contratación de personal en los departamentos de policías, bomberos y construcción. Si el concejo avanza con la normativa, los electores de Anaheim verían la propuesta del 2% reflejada en la boleta electoral de noviembre.