El temor que acompaña a las azafatas cada vez que vuelan: “Me lo saco apenas puedo”

Una azafata abrió el corazón para contar cómo cada vez es más difícil trabajar en una aerolínea. “Aparentemente soy responsable de todas las malas experiencias que los pasajeros han tenido hasta ahora con esta aerolínea. Te pones el uniforme y aceptas el papel. Es muy parecido a actuar; durante este incidente en particular, tengo que actuar como si no quisiera saltar por la ventana”, dice tras relatar una experiencia desagradable en la que un niño vomitó sobre ella y no recibió ninguna cortesía de parte de los padres, en cambio, obtuvo quejas de otro pasajero.

A lo largo de un texto de opinión firmado por ella en The Guardian, la asistente de vuelo, llamada Meryl Love para proteger su identidad, describe el sentimiento de impotencia y coraje porque los pasajeros descargan su frustración en ellos y apunta a la escasez de empleados como uno de los motivos. Diversos medios de comunicación han resaltado cómo el regreso repentino de cientos de rutas que fueron canceladas durante la fase más restrictiva de la pandemia y el resultado de miles de despidos ante la crisis han complicado el panorama en la aviación comercial y el personal no es suficiente para cubrir con las necesidades. Un problema que no es exclusivo de los Estados Unidos.

En una columna para The Guardian, una sobrecargo relata varias anécdotas que hacen visibles las crecientes agresiones de las que son víctimas por parte de pasajeros frustrados LA NACION

Meryl Love tiene decenas de anécdotas que contar, el reflejo de la difícil travesía que ha sido también para los miembros de las tripulaciones adaptarse a las nuevas circunstancias. “Siempre me divierte cuando la gente me habla como si yo fuera el director ejecutivo: ‘Tu empresa es una vergüenza, cómo te atreves a tratar a la gente así'. Quisiera, amigo. Quisiera. Solo soy una parte muy pequeña con un salario muy pequeño, pero es parte de mi trabajo tomarlo, así que lo hago”.

Ella ha tenido que aprender a descifrar a las personas y a decirles lo que quieren escuchar para que el conflicto no escale. Sin embargo, no puede ocultar que el temor a un ataque, incluso cuando el vuelo ya terminó, la motiva a cambiarse de ropa para no ser identificada: “Tan pronto como salgo de los torniquetes de seguridad, me quito el uniforme. Solía dejarlo de camino a casa, pero ahora, si estás cerca del aeropuerto, eres un representante de relaciones públicas no oficial de toda la industria de las aerolíneas”.

Las quejas de los sobrecargos han crecido a partir de 2021, cuando las aerolíneas retomaron la normalidad tras la fase más restrictiva de la pandemia por covid (Foto: Pixabay)

Sin embargo, las azafatas no se han quedado con los brazos cruzados ante las injusticias. Sara Nelson, líder del principal sindicato de asistentes de vuelo en los Estados Unidos, la Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA, AFL-CIO (AFA), ha sido una de las impulsoras de proyectos de ley ante el Congreso para, por ejemplo, la creación de una lista de pasajeros con antecedentes de violencia a bordo para restringirles el acceso y también ha abogado por el fin de la venta de bebidas alcohólicas en los aviones.

De acuerdo con un estudio, al cual tuvo acceso Fox News, las agresiones contra los asistentes de vuelo crecieron durante 2021. Hoy se sabe, a partir de una encuesta aplicada a 5000 azafatos por parte de la AFA que el 85% de ellos trató con “pasajeros rebeldes” en la primera mitad de 2021.