Piloto comercial reporta impacto con un dron cerca de un aeropuerto en EE. UU.

El piloto de un vuelo comercial dijo este miércoles que su avión podría haber sido impactado por un dron a cientos de metros de altura cuando estaba por aterrizar en un aeropuerto en Estados Unidos.

Las grabaciones de la conversación entre la torre de control aéreo en San Diego, en California, y un vuelo de United Airlines revelan que el piloto creyó que su Boeing 737 podría haber hecho contacto con un pequeño dispositivo aéreo.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 locales (16:30 GMT), 90 minutos después de que el avión despegó de San Francisco, a una altitud de unos 900 metros.

"Era tan pequeño que no pude verlo", dijo el piloto a los controladores que pidieron más detalles del posible impacto con un dron.

"Era rojo (...) era brillante", agregó.

Unos minutos antes, el piloto había contactado a la torre de control para preguntar si otros aviadores habían reportado algo fuera de lo común en el cielo.

"Creo que acabo de ver un pequeño objeto rojo (...) a unos 1.000 pies debajo de nosotros, a nuestra derecha", dijo el piloto.

Un vocero de United Airlines confirmó el posible avistamiento de un dron, pero dijo que no causó daños y que no hubo heridos entre los 48 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo.

"El vuelo United 1980 reportó un posible dron antes de llegar a San Diego", dijo el comunicado de la aerolínea.

"El vuelo aterrizó con seguridad y los clientes bajaron del avión de forma normal en la puerta. Nuestro equipo de mantenimiento no encontró ningún daño tras inspeccionar la aeronave en detalle".

Las reglas de la Administración Federal de Aviación prohíben el uso de drones por encima de los 400 pies de altura (121,92 metros) a menos que cuenten con una autorización específica, y los operadores deben evitar espacios aéreos restringidos, incluyendo aquellos cercanos a los aeropuertos.