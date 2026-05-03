Pistons culminan la más improbable de las remontadas ante Orlando

Los Detroit Pistons superaron este domingo la primera ronda de los playoffs de la NBA con un triunfo 116-94 en el juego decisivo ante los Orlando Magic, completando una inverosímil remontada en la eliminatoria.

Detroit, que se impuso por un global de 4-3, no superaba una serie de postemporada desde 2008.

Líderes de la Conferencia Este en la fase regular, la temporada de resurrección de Detroit estuvo cerca de descarrilar a la primera en playoffs cuando se vieron 3-1 abajo ante Orlando.

Con 32 puntos de Cade Cunningham y 30 de Tobias Harris, Detroit selló la clasificación ante su público después de haber estado prácticamente noqueados en el sexto juego del viernes.

Los Magic tuvieron entonces una inmejorable ocasión de tumbar al primer favorito al tener una ventaja máxima de 24 puntos y de 22 al descanso.

Pero, para desesperación de sus aficionados, Orlando protagonizó un colapso histórico con 19 puntos anotados en la segunda mitad y 23 tiros fallados consecutivos, facilitando que Detroit fuera el primer equipo visitante en levantar 24 puntos de desventaja en un juego de eliminación.

El golpe anímico resultó demasiado este domingo para los Magic, incapaces de reaccionar cuando los locales tomaron el control con un fuerte acelerón antes del entretiempo.

Paolo Banchero llegó a 38 puntos, incluidos los 9 primeros de Orlando, pero volvió a pagar la ausencia de su mejor escudero, el lesionado Franz Wagner.

Los Pistons son el decimoquinto equipo que levanta un 3-1 en contra en playoffs, una hazaña que curiosamente también lograron 24 horas antes los Philadelphia 76ers ante los Boston Celtics.

"Se siente bien haber hecho nuestro trabajo y haber cumplido con lo que nos propusimos", dijo Cunningham. "Ellos realmente nos llevaron al límite. Hemos crecido mucho gracias a esta serie, gracias a ese equipo y a la forma en que nos exigieron".

Detroit jugará las semifinales de la Conferencia Este contra el ganador de la última serie en juego entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors, que se definía también este domingo.