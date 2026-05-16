Pistons resisten en Cleveland y fuerzan el juego definitivo de la serie

Después de tres derrotas seguidas, los Detroit Pistons reaccionaron a tiempo este viernes para vencer 115-94 a los Cleveland Cavaliers y forzar un séptimo y definitivo partido de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Detroit, primer sembrado de la conferencia, igualó la serie 3-3 y será anfitrión del duelo decisivo del domingo.

El vencedor se medirá en la final del Este a los New York Knicks, que descansan desde el domingo tras barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers.

En el Oeste, el Oklahoma City Thunder espera rival de la serie entre los Minnesota Timberwolves y los San Antonio Spurs, que dominan por 3-2 y podían sellar el boleto en la noche del viernes.

Los Cavaliers de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (18) tenían también a su mano meterse en la siguiente fase en su feudo de Cleveland, donde no habían perdido hasta ahora en estas eliminatorias.

Los locales tenían también el impulso de sus tres victorias seguidas, la última de ellas fuera de casa, pero finalmente prevaleció el espíritu de supervivencia que están mostrando los Pistons.

Tras levantar una desventaja de 3-1 en la primera ronda ante Orlando Magic, Detroit ya ha salido vivo de cuatro partidos en estos playoffs en los que podía caer eliminado.

Este viernes estuvo de nuevo comandado por Cade Cunningham, con 21 puntos, 8 asistencias y 5 triples.

También fue fundamental el control que sus pívots ejercieron en la pintura.

Jalen Duren, bajo presión por su bajo rendimiento en esta postemporada, reaccionó con 15 puntos, 11 rebotes y 3 tapones.

Y su suplente, Paul Reed, aportó 17 puntos en solo 16 minutos de juego, solo un tanto menos que los que convirtió Donovan Mitchell, figura de Cleveland, en 37 minutos.

A la gris noche de Mitchell, con una serie de 6-20 en tiros de campo, se sumó el habitual descontrol de Harden en la dirección de juego, al cometer 8 pérdidas de balón, dos más que los tiros de campo que anotó.

El base, de 36 años, sí aseguró su entrada en el top-10 de máximos anotadores de los playoffs, superando los 4.147 puntos de Stephen Curry pero aún muy lejos de los 8.521 del líder LeBron James.

- Empuje del banquillo -

Detroit, con efectivos ajustes en defensa, no tardó en construir una ventaja de dos dígitos para navegar por el juego sin demasiados sobresaltos.

Los Pistons abrieron primero una brecha durante el segundo cuarto con un parcial de 22-4.

Cleveland se levantó hasta colocarse a tres puntos al descanso (54-51) pero los visitantes volvieron a apretar el acelerador hasta despegarse en el último cuarto empujados por el energético Paul Reed.

Seis de sus jugadores llegaron a dobles dígitos en anotación y su banco aportó 48 puntos, frente a los 19 de los suplentes de los Cavaliers.

"Simplemente estamos jugando a nuestro estilo de básquetbol, saliendo a competir, tratando de ejecutar nuestro sistema lo mejor posible, y manteniéndonos juntos", señaló Cunningham después.

El domingo, los Pistons intentarán meterse en su primera final de conferencia desde 2008 mientras los Cavaliers no avanzan a esa instancia desde 2018, en el cierre de la segunda etapa en Cleveland de LeBron.