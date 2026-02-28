Pistons se recuperan tarde y extienden ventaja sobre Cavs en el liderato del Este

Los Detroit Pistons aprovecharon un desacierto defensivo de los Cleveland Cavaliers en los minutos finales y se impusieron 122-119 este viernes en un dramático encuentro en el Little Caesars Arena en Detroit, Michigan

A continuación las escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

-Pistons y Cavs se fueron al límite-

Una falta intencional de Jaylon Tyson sobre Daniss Jenkins con cinco segundos por disputar en un remate desde media cancha le permitió a Detroit igualar el encuentro a 114 y extender un partido que parecía perdido

Eventualmente, los Pistons lograron imponerse 8-5 en el tiempo extra y aseguraron su triunfo 44 de la temporada, el segundo de manera consecutiva

Lo hicieron sin Cade Cunningham en los minutos finales, su principal figura quedó al margen del encuentro al llegar al límite de faltas

Jalen Duren tomó un papel protagónico en defensa y en ataque fue un bastión con una noche de 33 puntos y 16 rebotes

La derrota tiene un golpe anímico aún mayor para los Cavs que parecían ganar el encuentro anteponiéndose a las ausencias de James Harden (pulgar derecho) y Donovan Mitchell (ingle), sus dos grandes estrellas

Evan Mobley, quien falló un intento desesperado por empatar el partido, terminó con un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes para Cleveland

Detroit (44-14) entiende la ventaja a ocho juegos y medio sobre Cleveland (37-24) en el liderato de la Conferencia Este

-Knicks sellan triunfo de larga distancia-

Con un total de 21 triples, los New York Knicks derrotaron 127-98 a los Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum (Milwaukee)

El británico OG Anunoby y Landry Shamet anotaron cinco triples cada uno mientras que Jalen Brunson aportó cuatro en una noche de 27 puntos y siete rebotes para el base

"Sabemos que ellos son un gran equipo, queríamos jugar rápido", mencionó Anunoby. "Logramos mover la pelota y eso nos dio mucha confianza"

"Todos los triunfos son importantes, es difícil ganar en la NBA y hay que darle el valor que merece"

Los Knicks estuvieron abajo por cinco temprano en el primer cuarto, lograron reponerse y establecer una ventaja de hasta 32 unidades

El dominicano Karl-Anthony Towns disputó 29 minutos en los que completó un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes

Por los Bucks, que siguen sin contar con el estelar Giannis Antetokounmpo, Myles Turner fue el máximo anotador con 19 puntos en una noche de cuatro triples para el centro de 29 años