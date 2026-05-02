Pistons y Raptors fuerzan juegos de desempate con milagrosas victorias

Los Detroit Pistons y los Toronto Raptors lograron este viernes épicos triunfos ante los Orlando Magic y los Cleveland Cavaliers para enviar estas series de playoffs de la NBA a un séptimo y definitivo partido.

Los Raptors vencieron 112-110 en la prórroga a los Cavaliers con un inverosímil triple ganador de RJ Barrett mientras los Pistons sobrevivieron a 24 puntos de desventaja en la cancha de los Magic.

Detroit se impuso por 93-79 para colocar el empate 3-3 global en la serie y evitar una eliminación en primera ronda después de haber sido el mejor equipo de la Conferencia Este en la fase regular.

Para desesperación de sus aficionados, Orlando facilitó el trabajo con un colapso ofensivo que le llevó a anotar solo 19 puntos en la segunda mitad.

Los Pistons serán anfitriones del juego decisivo el domingo con todo a favor para acabar con casi dos décadas sin superar una ronda de playoffs.

En caso de victoria, los Pistons se convertirán también en el 14° equipo en la historia en remontar una desventaja global de 3-1.

"Nunca hay que darse por vencido, así de simple. La garra de Detroit es de lo que hemos estado hablando todo el año", declaró Cade Cunningham, quien volvió a liderar a los Pistons con 32 puntos y 10 rebotes.

Los Magic parecían tener la clasificación en el bolsillo al descanso, cuando dominaban por 22 puntos (60-38) después de un primer tiempo impecable.

El escolta Desmond Bane, con 15 puntos en el entretiempo, fue el principal estilete de un afilado ataque, que lució un 62% de acierto en el segundo cuarto.

Los Magic no parecían extrañar al lesionado Franz Wagner, su segundo mejor anotador tras Paolo Banchero, que terminó el viernes con 17 puntos y 10 rebotes.

Pero los Pistons, cuando estaban completamente contra la pared, resurgieron inesperadamente hasta levantar 24 puntos de desventaja, lo que ningún equipo visitante había logrado en un juego de eliminación.

- Tragedia en Orlando -

Tras una furiosa racha de 24-1, Detroit estaba por delante 80-72 a seis minutos del final frente a unos Magic en cortocircuito con hasta 23 tiros de campo fallados consecutivos.

Detroit aprovechó el apagón para tomar una ventaja de dos dígitos, asegurar su segunda victoria consecutiva y llenarse de confianza para la batalla final del domingo.

"Gracias a Dios que podemos llevar esto de vuelta a casa. Va a hacer mucho ruido en Detroit y tenemos que terminar nuestro trabajo", dijo Cunningham, autor de 19 puntos en el último cuarto.

- Barret, héroe local -

El vencedor del duelo final chocará en semifinales del Este contra el ganador de la serie entre Raptors y Cavaliers, que también vivirá su desenlace el domingo.

Cleveland, teórico favorito al triunfo y cuarto cabeza de serie, dejó escapar la clasificación este viernes en una noche en la que también había remontado 15 puntos en contra.

Evan Mobley y Donovan Mitchell, con 26 y 24 puntos, cargaron con el peso ofensivo ante el desacierto en el tiro de James Harden (16).

Scottie Barnes, con 25 puntos, fue el máximo anotador de los Raptors aunque el héroe acabó siendo RJ Barrett (24), jugador nacido en Toronto.

El juego desembocó en el tiempo extra después de que el base Jamal Shead fallara un lanzamiento en el último segundo para los Raptors.

Tras el susto, los Cavaliers se avanzaron en la recta final de la prórroga con canastas de Mobley y Mitchell que los colocaron por delante 110-108 con medio minuto en el reloj.

Shead falló un tiro libre para empatar pero Cleveland se disparó en el pie con una pérdida de balón de Mobley a 10 segundos del final tras una fuerte presión de los locales sobre Dennis Schröder.

Cleveland permitió así que Raptors tuviera la última posesión y Barrett pudiera lanzar un triple que rebotó en el aro, ascendió por encima del tablero y cayó dramáticamente en la red de los Cavaliers entre el júbilo de jugadores y aficionados canadienses.

La jornada se cerraba con el sexto episodio de la serie del Oeste entre los Houston Rockets y Los Angeles Lakers, que lideran por 3-2 y tenían la opción de clasificar.