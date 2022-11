Vivía en Los Ángeles, no lo disfrutaba y dijo cuál fue la solución para “encajar” en EE.UU.

escuchar

Laura Calderón llegó a Estados Unidos con las expectativas muy altas, aunque todas se cayeron cuando se instaló en California y vio que no era lo que pensaba. Vivir en Los Ángeles no la hizo sentir plena, por lo que optó por buscar la felicidad. Ahora que se estableció en Atlanta, les dio a todos los extranjeros un consejo para lograr sentirse como en casa aún en otro país y alcanzar ese ansiado sentido de pertenencia.

“Si vives en EE.UU. y sientes que no perteneces, que no progresas en esa ciudad o estado, múdate a otra”, fue la frase con la que inició un video motivacional en su cuenta de TikTok (@lauracalderontv) para contar su experiencia. En 2019, la mujer se percató de que su ánimo estaba decadente: “No ganaba mucho dinero, no progresaba, no me sentía plena. Aunque Los Ángeles es una ciudad espectacular, yo no me conectaba”, mencionó.

Sin embargo, aunque pudo quedarse en esa zona, decidió hacer algo: vendió todas sus pertenencias y puso en la maleta de su automóvil lo poco que le quedaba. “Empecé a manejar por todo el país con poco dinero, pero con mucha ilusión. Junto a mi mejor amigo recorrimos el país, casi de punta a punta”, relató. Laura no sabía en ese momento lo que pasaría con su futuro, ni se imaginaba que el destino le tendría preparada una sorpresa, porque finalmente encontró su lugar feliz.

Se estableció en Atlanta después de recorrer todo EE.UU.

El consejo que les dio a otros migrantes

Para la tiktoker, su estadía en el país norteamericano no ha sido nada sencilla, ya que tuvo que dejar Colombia y ver morir desde lejos a sus seres queridos. Cuando su padre falleció no pudo ir al funeral y en cinco años solo ha visto a su mamá dos veces, pero nunca perdió la fe de salir adelante y poder tener una mejor calidad de vida.

Así que contó su experiencia para motivar a otras personas y les dio un consejo vital: “Si no te mueves, nada se mueve. Atrévete”. En su caso, se organizó mejor financieramente cuando emprendió la búsqueda de su nueva ciudad de residencia y exhortó a sus compatriotas a hacer lo mismo.

“No gasté mucho dinero. Eso sí, me organicé muy bien... Averigüé hoteles baratos que terminaron siendo moteles de 80 o 90 dólares la noche. Algunos daban bastante susto. Investigué donde estaban las estaciones de gasolina más económicas para hacer las paradas”, aseveró.

La ciudad que cambió su vida

Laura pasó de sentirse desmotivada y derrotada a creer que era una persona muy afortunada. Su vida cambió en el instante en que eligió Atlanta para establecerse, ya que a partir de ese momento sus planes empezaron a tomar forma: consiguió la residencia permanente y dejó de desempeñar todos trabajos que podía porque encontró uno que la satisfacía al 100%.

Así consiguió una colombiana la residencia permanente de EE.UU.

Por eso, Laura dejó un mensaje para todos los migrantes: cambiar de ciudad hasta que se encuentre la felicidad. Algunos de los espectadores que vieron su video lo confirmaron con experiencias propias: “Me pasó lo mismo, estuve en Los Ángeles y no encajaba, pero llegué a Nueva York y qué cambio tan increíble”; “Me pasó lo mismo en Nueva Jersey. Mañana salgo para Arizona y espero todo me salga mejor”; “Me pasó. Llegué a Tampa, luego fui a Indianápolis, por tercera vez me mudé a Salt Lake City, Utah y soy tan feliz aquí”, escribieron.

LA NACION