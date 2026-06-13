Pochettino destaca triunfo de EE.UU. pero evita triunfalismo: "Nada está hecho"

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró muy feliz tras el contundente triunfo por 4-1 este viernes en el debut mundialista ante Paraguay, pero descartó el triunfalismo: "Nada está hecho"

"Hemos jugado muy bien, pero esto es solo el principio y tenemos aún dos partidos por jugar y tenemos que buscar hacerlo mejor en el siguiente partido", declaró en conferencia de prensa en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

Pese al buen rendimiento de algunos de sus futbolistas, Pochettino rechazó individualizar el éxito: "No hay que hablar de nombres, sino del rendimiento del equipo en su conjunto, y no solo de los titulares o los que saltaron a la cancha, sino de todos, en el banquillo, el staff... y los aficionados, que estuvieron fantásticos".

"Estoy especialmente orgulloso de que haya muchas personas en este país que hayan podido disfrutar hoy del espectáculo", añadió el argentino, sabedor de que el "soccer" no despierta pasiones en el gigante norteamericano.

"Con el apoyo de los aficionados podemos hacer grandes cosas", insistió.

Pochettino no quiso pronosticar si Estados Unidos será la sorpresa del torneo: "El tiempo lo dirá, para ser la sorpresa hay que llegar por lo menos a cuartos de final...".

Y reiteró que "nada está hecho". "Hace cuatro años Argentina empezó el Mundial perdiendo con Arabia Saudita y acabó ganando el Mundial", recordó.

Sobre el cambio al descanso de la estrella Christian Pulisic, el mejor en la primera parte, Pochettino explicó: "Hace un par de días tuvo un golpe y hoy al descanso, al quedarse frío, se resintió, pero está mejor y espero que esté disponible para los próximos partidos" contra Australia y Turquía.