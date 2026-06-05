Pochettino expresa frustración con el estado de un defensa clave de EE.UU.

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expresó este viernes su preocupación por el estado físico de Chris Richards, un pilar de su defensa, que seguirá de baja ante Alemania en el último amistoso antes del Mundial 2026.

El jugador del Crystal Palace, favorito a ocupar el centro de la zaga junto al veterano Tim Ream, fue incluido en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo pese a la lesión de tobillo que sufrió el mes pasado.

Pochettino, sin embargo, tiene la posibilidad de reemplazarlo hasta 24 horas antes del juego inaugural de los coanfitriones, el 12 de junio ante Paraguay por el Grupo D, que completan Turquía y Australia.

Richards "hoy está entrenando... pero todavía no está listo para competir y jugar", dijo Pochettino en la conferencia de prensa previa al duelo amistoso de este sábado ante Alemania en Chicago.

"Tenemos la posibilidad en los próximos días de evaluarlo y ver cómo está su tobillo... y luego tomar una decisión", afirmó.

El pasado fin de semana, el Team USA venció 3-2 a Senegal en otro ensayo en el que la pareja formada por Ream, de 38 años, y Mark McKenzie lució tambaleante por momentos, encajando dos goles de Sadio Mané.

La última aparición de Richards con el Crystal Palace fue el 17 de mayo y 10 días después estuvo en el banco de suplentes en la final de la Conference League.

Este viernes Pochettino sugirió que quizá no habría convocado al defensa si hubiera sabido el verdadero estado de su tobillo.

"Cuando decidimos la lista de convocados pensamos que Chris podía jugar la final de Conference", dijo el entrenador argentino.

"Después (pensamos) que podía estar disponible contra Senegal, o que estaría hoy. Al final los plazos se fueron alargando y un poco me enfada. No estoy contento porque sabemos que Chris Richards es un jugador importante", recalcó.

"De la información que manejamos, muchas veces no hay claridad", lamentó el técnico, que advirtió que esperar la recuperación de Richards podría ser perjudicial para el plantel.

"Podemos encontrarnos con un jugador que viene sin competir. Y después tendríamos que decidir si está en forma para competir y no hay mucho tiempo en el Mundial", subrayó.