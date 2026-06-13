Pochettino hace soñar a EE.UU. con un éxito en su Mundial

Ha sido solo un primer partido, pero el buen desempeño de la selección de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, ante Paraguay el viernes (victoria por 4-1) ha disparado el optimismo en el país, que sueña con algo grande en su Mundial.

En un SoFi Stadium de Los Ángeles con algo más de 70.000 espectadores y varias celebridades en las gradas, la selección de las Barras y las Estrellas tuvo un convincente debut, sobre todo en la primera parte, donde un gran Christian Pulisic lideró el juego de Estados Unidos, que llegó con el partido sentenciado al descanso (3-0).

Pochettino, que se hizo cargo del equipo en septiembre de 2024 con el objetivo de prepararlo para el Mundial que se está disputando en Norteamérica, ha logrado formar un equipo muy sólido y combativo en defensa y, sobre todo, con un cuarteto ofensivo de mucha movilidad y capaz de crear mucho peligro ante el arco contrario.

- "Un equipo que te plantea mucha complejidad" -

Pulisic y Sergiño Dest desbordan por las bandas, Weston McKenny realiza las labores de enganche y Folarin Balogun, delantero del Mónaco, ejecuta. El viernes se convirtió en el primer jugador en hacer un doblete en este Mundial.

"No hay que hablar de nombres, sino del rendimiento del equipo en su conjunto", dijo Pochettino tras la exhibición.

El combinado rojiblanco también demostró que tiene recursos en el banquillo. Al poco de ingresar en el verde, Giovanni Reyna selló el triunfo con una delicatessen en forma de disparo con el exterior a la escuadra.

A los veteranos el apellido Reyna les debe decir algo, puesto que el joven jugador del Mönchengladbach (23 años) es hijo de Claudio Reyna, que en la década de los 1990 y 2000 fue uno de los primeros representantes de "soccer" en hacer carrera en Europa, primero en Alemania (Leverkusen y Wolfsburgo) y luego en el Reino Unido (Rangers escocés, Sunderland y Manchester City), y jugó cuatro mundiales (del 1994 a 2006).

"Es un equipo que te plantea mucha complejidad porque tiene respuestas para cada problema que le puedas plantear", destacó el DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, al hablar del que fue su rival.

Pese al gran partido en Los Ángeles, Pochettino recordó que se trata del inicio del camino y que "nada está hecho".

- "Un inicio increíble" -

"Un Mundial no es cómo lo empiezas, sino cómo lo terminas. Hace cuatro años Argentina perdió el primer partido contra Arabia Saudita y acabó campeona", temporizó el rosarino.

La única nota de preocupación del partido fue la sustitución al descanso de Pulisic por un golpe, pero tanto el mediapunta del AC Milan como el DT declararon que no era nada grave y que esperan que pueda jugar el segundo partido, la próxima semana frente a Australia.

El ojito derecho de la afición estadounidense -la gran mayoría de los aficionados visten la casaca con el número 10 de Pulisic- también quiso rebajar el exceso de euforia que se puede crear a partir de este primer resultado: "Es un inicio increíble, pero todavía nos queda mucho por hacer".

Si el primer intento en 1994 no logró hacer despegar el "soccer", un éxito deportivo en este Mundial podría propiciar que el deporte más popular del planeta logre por fin arraigar en la primera potencia mundial.