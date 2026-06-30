Pochettino resta importancia al "maleficio" del Team USA contra equipos europeos

El seleccionador de EE.UU., Mauricio Pochettino, quitó importancia al "maleficio" de su equipo frente a rivales europeos y lo calificó de "coincidencia" antes del duelo de dieciseisavos de final con Bosnia, el miércoles en Santa Clara, no lejos de San Francisco (California).

Estados Unidos ha perdido sus últimos diez partidos consecutivos contra selecciones europeas, en una lamentable racha sin victorias que se prolonga desde hace cinco años.

Aun así, los coanfitriones del torneo llegan al encuentro de dieciseisavos de final contra Bosnia como favoritos.

Pochettino, que jugó y entrenó en España, Francia e Inglaterra durante décadas antes de asumir el cargo de seleccionador estadounidense en 2024, negó que su equipo tenga algún problema específico con el estilo de juego europeo.

"No lo creo. Quizá sea pura coincidencia", declaró en una rueda de prensa en San Francisco.

"Mañana (miércoles) tenemos una buena oportunidad para pelear contra la historia, no solo contra Bosnia y Herzegovina, sino contra los últimos cinco años", añadió.

"Está bien, otro desafío. Tenemos otro desafío", lanzó el DT argentino.

La última victoria de Estados Unidos contra un rival europeo se remonta a un amistoso en 2021 frente a Irlanda del Norte.

Desde el 0-0 contra Inglaterra en el último Mundial, Estados Unidos ha caído ante Países Bajos, Serbia, Eslovenia, Suiza, Bélgica y Portugal, y en dos ocasiones contra Alemania y Turquía.

Muchas de esas derrotas llegaron frente a selecciones de élite, ya que Estados Unidos —clasificado automáticamente como coanfitrión del Mundial— optó por una estrategia de medirse en amistosos contra selecciones del máximo nivel.

La preparación parece haber dado frutos hasta ahora. Los coanfitriones iniciaron el torneo a todo gas con victorias contundentes sobre Paraguay y Australia, antes de perder un último partido de la fase de grupos sin trascendencia contra Turquía, con un equipo muy renovado.

Estados Unidos también se ha visto reforzado por el regreso a su plenitud física de la estrella ofensiva Christian Pulisic, que salió desde el banquillo contra Turquía la semana pasada y está disponible para ser titular.

Ocupan el puesto 46 por encima de Bosnia en la última clasificación de la FIFA. Los bosnios se colaron por primera vez en su historia en los cruces de un Mundial al terminar terceros del Grupo B tras vencer a Catar.

Pero Pochettino rechazó que su equipo esté obligado a ganar: "En primer lugar, no creo que seamos el equipo favorito. Tenemos que tener cuidado cuando decimos 'vale, uno es favorito, otro no'" y recordó las eliminaciones de Alemania y Países Bajos ante rivales de menor nivel (Paraguay y Marruecos) y el ajustado triunfo de Brasil frente a Japón.

"Entiendo que quizá porque somos Estados Unidos y organizamos el Mundial probablemente tengamos a la afición de nuestro lado... pero hay que tener un respeto absoluto" a Bosnia, añadió Pochettino.

El seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, tiene una visión distinta sobre las expectativas previas al partido: "Por supuesto que ellos son los favoritos", afirmó en conferencia de prensa.

"Su puesto en la clasificación, son los anfitriones... los nombres que tiene este equipo. Sin duda. Nunca hemos tenido problema con ser los tapados", agregó.