Actualización en México vs. Ecuador: por qué estuvo demorado el partido de 16avos del Mundial 2026

El partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador, que la audiencia hispana de Estados Unidos esperaba ver a las 9:00 p. m. hora del Este de este martes 30 de junio por FOX y Telemundo, finalmente comenzó a las 22:00. Una tormenta eléctrica sobre el Estadio Ciudad de México (Azteca) obligó a FIFA a activar el protocolo de seguridad y a suspender los calentamientos de ambas selecciones. La demora significó esperar una hora adicional antes del silbatazo inicial.

Qué dice el protocolo de FIFA sobre tormentas eléctricas

Exige detectar rayos dentro de un radio de ocho millas (13 kilómetros) del estadio.

Si hay actividad eléctrica, el inicio solo se autoriza tras 30 minutos sin nuevas descargas .

. Si cae un rayo en ese lapso, el conteo vuelve a cero , por lo que la espera puede repetirse varias veces.

, por lo que la espera puede repetirse varias veces. FIFA emite actualizaciones cada 15 minutos sobre el estado del clima.

A qué hora de EE.UU. empezó el partido de México-Ecuador

El horario original era las 9:00 p. m. hora del Este (8:00 p. m. Central, 6:00 p. m. Pacífico), confirmado por FOX y Telemundo, cadenas oficiales de la transmisión en inglés y en español.

Por el retraso, el calentamiento empezó cerca de las 9:05 p. m. hora del Este y el silbatazo inicial a las 22:00 hora del Este. En la Argentina, las 23.00.

Quien siga el partido desde la Costa Oeste debe calcular al menos las 7:00 p. m. hora del Pacífico como nuevo punto de referencia, tres horas menos que el horario del Este.

como nuevo punto de referencia, tres horas menos que el horario del Este. México llega invicto y sin goles en contra tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia.

y sin goles en contra tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. Ecuador avanzó como mejor tercero, con triunfo 2-1 ante Alemania, empate 0-0 con Curazao y derrota 1-0 ante Costa de Marfil.

El video de México de cara al duelo contra Ecuador por el Mundial 2026

Qué tensión rodea al partido

Ecuador presentó un reclamo formal ante FIFA por ruidos de aficionados mexicanos junto a su hotel de concentración, según TUDN.

junto a su hotel de concentración, según TUDN. La Ciudad de México aplicó Ley Seca y suspendió clases en la zona del estadio, reportó ESPN México.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.