Actualización en México vs. Ecuador: por qué estuvo demorado el partido de 16avos del Mundial 2026
El encuentro comenzó una hora más tarde debido a una tormenta eléctrica en Ciudad de México
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LA NACION
El partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México y Ecuador, que la audiencia hispana de Estados Unidos esperaba ver a las 9:00 p. m. hora del Este de este martes 30 de junio por FOX y Telemundo, finalmente comenzó a las 22:00. Una tormenta eléctrica sobre el Estadio Ciudad de México (Azteca) obligó a FIFA a activar el protocolo de seguridad y a suspender los calentamientos de ambas selecciones. La demora significó esperar una hora adicional antes del silbatazo inicial.
Qué dice el protocolo de FIFA sobre tormentas eléctricas
- Exige detectar rayos dentro de un radio de ocho millas (13 kilómetros) del estadio.
- Si hay actividad eléctrica, el inicio solo se autoriza tras 30 minutos sin nuevas descargas.
- Si cae un rayo en ese lapso, el conteo vuelve a cero, por lo que la espera puede repetirse varias veces.
- FIFA emite actualizaciones cada 15 minutos sobre el estado del clima.
A qué hora de EE.UU. empezó el partido de México-Ecuador
- El horario original era las 9:00 p. m. hora del Este (8:00 p. m. Central, 6:00 p. m. Pacífico), confirmado por FOX y Telemundo, cadenas oficiales de la transmisión en inglés y en español.
- Por el retraso, el calentamiento empezó cerca de las 9:05 p. m. hora del Este y el silbatazo inicial a las 22:00 hora del Este. En la Argentina, las 23.00.
- Quien siga el partido desde la Costa Oeste debe calcular al menos las 7:00 p. m. hora del Pacífico como nuevo punto de referencia, tres horas menos que el horario del Este.
- México llega invicto y sin goles en contra tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia.
- Ecuador avanzó como mejor tercero, con triunfo 2-1 ante Alemania, empate 0-0 con Curazao y derrota 1-0 ante Costa de Marfil.
Qué tensión rodea al partido
- Ecuador presentó un reclamo formal ante FIFA por ruidos de aficionados mexicanos junto a su hotel de concentración, según TUDN.
- La Ciudad de México aplicó Ley Seca y suspendió clases en la zona del estadio, reportó ESPN México.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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