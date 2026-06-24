Pochettino y Alfaro: identidad argentina para los sueños de Estados Unidos y Paraguay

DALLAS (AP) — El técnico argentino Mauricio Pochettino buscará darle más fuego al “sueño americano” del coanfitrión Estados Unidos con una tercera victoria inédita en la fase de grupos del Mundial ante Turquía, mientras que su compatriota Gustavo Alfaro encara con Paraguay un duelo decisivo ante Australia por la clasificación a los dieciseisavos de final en el cierre del Grupo D.

Pese a las dudas previas sobre las virtudes de Pochettino para comandar a Estados Unidos en la segunda Copa del Mundo que organiza el país, el local enlazó dos victorias consecutivas en la fase de grupos por primera vez en casi un siglo: debutó con una goleada 4-1 ante Paraguay y luego doblegó 2-0 a Australia para asegurarse el boleto a la segunda instancia a falta de un partido.

Otro triunfo ante una Turquía eliminada el jueves en Los Ángeles coronaría una campaña inicial histórica para los dueños de casa y potenciaría su vitalidad para encarar el primer choque de fase eliminatoria, que hoy estaría disputando contra Argelia el 2 de julio.

“Es difícil analizar el proceso... es como cuando plantas la semilla en la tierra: al principio no ves nada, y luego el árbol empieza a crecer", dijo Pochettino, de 54 años, en la previa al próximo compromiso. “Y era difícil explicar el plan porque no es sencillo. No es como un club de fútbol, donde ves las cosas a diario…si observas todo el proceso, fue un proceso necesario, necesario para cambiar”.

Y recordó el mensaje que le dio a sus dirigidos meses antes del inicio de la Copa del Mundo para motivarlos cuando no aparecían en el radar de los favoritos, una percepción que ha empezado a cambiar, especialmente entre los fanáticos locales: “Podemos. Si creemos que podemos, podemos hacerlo. Si trabajamos duro, podemos hacerlo. Si cambiamos nuestra mentalidad, podemos hacerlo”.

La nota alta de Estados Unidos en la historia reciente de los mundiales fueron los cuartos de final en Corea-Japón 2002, eliminados por Alemania con un polémico arbitraje. También alcanzaron las semifinales en el primer Mundial jugado en 1930 con apenas 13 equipos.

Para el cierre del grupo, el técnico argentino podría recuperar al capitán Christian Pulisic tras la lesión en la pantorrilla que lo forzó a dejar el campo en el debut contra los paraguayos. Luego se ausentó ante Australia, pero esta semana volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y podría tener minutos para llegar con ritmo a los mata-mata.

Paraguay (3 puntos) llega motivada al último duelo por el impulso de su heroica victoria 1-0 ante Turquía con 10 jugadores tras la expulsión de Miguel Almirón por cubrirse la boca cuando le hablaba a un rival.

Si vence a Australia (3) se clasificará directamente y un empate la obliga a hacer cálculos para entrar como uno de los mejores ocho terceros, puesto que los “Socceroos” tienen mejor diferencia de gol.

“Lo que nos espera por delante con Australia es muy difícil”, admitió Alfaro. “Ojalá podamos seguir de la misma manera. Podemos ser menos que el resto de los equipos que juega el Mundial, pero nosotros no nos sentimos menos”.

La FIFA confirmó que Almirón se perderá el último partido de la fase de grupos. El brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio o Damián Bobadilla jugará en su lugar.

También el jueves:

Grupo E

En Nueva Jersey, Ecuador (1) está obligado a ganarle a la tetracampeona mundial Alemania, invicta y ya clasificada con 6 puntos, para aspirar a la clasificación a dieciseisavos o entrar a la misma instancia como uno de los ocho mejores terceros, dependiendo del resultado entre Costa de Marfil (3) y Curazao (1) en Filadelfia.

Es el escenario más temido para una Tricolor que llegó precedida de elogios por su destacada clasificación en la eliminatoria de Sudamérica –segunda detrás de Argentina--, pero que ha decepcionado a sus entusiasmados hinchas en sus dos primeras actuaciones, con una sequía de goles ya patológica.

Choca contra una Alemania que se ha puesto otra vez a la altura de su histórica reputación con dos triunfos que le permitieron volver a la fase eliminatoria del Mundial tras las tempranas eliminatorias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Y que además ostenta la delantera más goleadora del certamen con nueve goles en dos partidos.

“Mientras haya chance, siempre hay que seguir creyendo”, declaró el entrenador argentino Sebastián Beccacece, que se ha convertido en blanco predilecto de la ira de la afición. “A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano, pero lo seguiré intentando”.

Grupo F

Una de las zonas más abiertas del Mundial definirá su suerte con tres aspirantes al primer puesto: Holanda (4), Japón (4) y Suecia (3). Túnez ya quedó eliminada sin puntos.

La ‘Oranje’ necesita de una victoria por varios goles contra los africanos en Kansas City para el caso de igualar en puntos con Japón, que aspira al mismo objetivo en su duelo ante los suecos en Arlington, Texas. Ambos co-líderes tienen la misma diferencia de gol (4).

Túnez se despide del gran escenario con la particularidad de haber transitado la competencia con dos entrenadores diferentes. Tras la derrota por 5-1 frente a Suecia, la federación despidió a Sabri Lamouchi y lo reemplazó por el francés Hervé Renard.

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