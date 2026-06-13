Policía de EE.UU. investiga robo de material de entrenamiento de Inglaterra
Los preparativos de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por un robo de material de entrenamiento previo a la llegada el sábado a su
Los preparativos de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por un robo de material de entrenamiento previo a la llegada el sábado a su campamento base de Kansas City
Balones y botas figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, de acuerdo con la BBC
La Federación Inglesa de Fútbol confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía
"Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso", reportó el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, al Daily Mail
La BBC señaló que se habrían realizado dos detenciones en relación con el incidente
La selección que dirige Thomas Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village el sábado a las 17.00 locales (2200 GMT), después del viaje desde el estado de Florida, donde el miércoles disputó su último amistoso ante Costa Rica
Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el miércoles enfrentando a Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá