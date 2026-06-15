Policía migratoria de EE.UU. detiene a ex capo de grupos criminales brasileños en fuga

La policía migratoria estadounidense (Ice) anunció este lunes la detención de un ex capo de los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital (Pcc) y Comando Vermelho (Cv) tras una persecución en Carolina del Norte (este).

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, alias "Don", tiene una orden de búsqueda y captura de Interpol lanzada por Brasil bajo los cargos de "asociación criminal" y "extorsión", explicó el comunicado de prensa.

El fugitivo intentaba huir en auto hacia México cuando fue interceptado en un control de tráfico en la ciudad de Mooresville.

Dell Aquilla mantenía a su esposa secuestrada en el auto, según las autoridades.

Al intentar huir, el ex capo criminal tuvo un accidente y fue capturado. En el vehículo hallaron un arma, dinero en efectivo y teléfonos celulares, según el comunicado de prensa.

Estados Unidos designó el 28 de mayo como organizaciones terroristas al Pcc y al Cv, a pesar de la oposición de Brasil.

Ambos grupos surgieron en las cárceles brasileñas y se han expandido por todo el país y fuera de sus fronteras.

Actualmente son las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil y controlan amplias zonas urbanas.