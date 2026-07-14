Policía migratoria de EE.UU. suspendió controles en carretera tras dos muertes (medios)

El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes, según varios medios estadounidenses.

La decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ese cuerpo policial, precisaron en particular The New York Times y The Washington Post.

Se produce al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine (noreste), cuando se encontraba a bordo de su coche.

La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Un portavoz de ICE explicó que "el vehículo intentó huir del lugar" y que el agente había hecho uso de su arma "por temor por la seguridad del público".

El presidente colombiano de izquierdas, Gustavo Petro, calificó el martes esta muerte de "asesinato".

La semana pasada, un ciudadano mexicano había sido abatido a tiros en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo.

También en ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión cuestionada por testigos.