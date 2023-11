escuchar

Si bien Estados Unidos es tradicionalmente conocido como el lugar donde se puede alcanzar el “sueño americano”, entendido como la gran oferta de oportunidades para ganar dinero y mejorar la calidad de vida, puede que el deseo de los propios estadounidenses no sea vivir allí. Al parecer, las condiciones del país han cambiado, y los ciudadanos se inclinan por abandonarlo en busca de otras opciones como, por ejemplo, empezar desde cero en España.

Es el caso de Aylin Tito, exdirectora de marketing del prestigioso Museo de Arte de Boca Raton, que cambió Boynton Beach, en el condado de Palm Beach, donde vivía con su esposo e hija, por el centro histórico de la ciudad española de Valencia, en la costa este del mar Mediterráneo.

“Honestamente, la forma en que se dirigían las cosas en Estados Unidos, con un alto costo de vida, problemas de seguridad y una horrible asequibilidad de la atención médica, no había razón para no intentarlo. Siempre dijimos que podíamos intentar vivir en el extranjero, y si no nos gustaba, regresaríamos a Estados Unidos”, sostuvo la mujer en una entrevista para El Nuevo Herald.

Un matrimonio estadounidense migró a Valencia, España, en busca de mejor calidad de vida

Tito y su esposo llevaban tiempo analizando la opción de cambiar de rumbo e intentar llevar una vida más tranquila en otro lugar. En la opinión de la estadounidense, le preocupaba el rumbo que el país estaba tomando, sobre todo en lo que se refería al aumento de precios, la inseguridad y el difícil y costoso acceso a los servicios médicos.

“Todos los que quieren irse de Estados Unidos, lo hacemos por las mismas razones. Alguna vez se pensó que era el mejor país del mundo. Hubo un cambio en ese pensamiento, últimamente, debido a la calidad de vida y la agitación constante. El dinero puede rendir mucho más en España y muchos jubilados no pueden permitirse vivir con ingresos fijos. La vida en España es más sencilla, más segura, más agradable y mucho más asequible”, expresó al medio.

El esposo de Tito, un músico originario de California, abrazó su idea. Armaron las valijas y, en 2021, el matrimonio cruzó el Océano Atlántico junto con su hija de 17 años, que inicialmente fue la más reacia a abandonar Estados Unidos.

“Unos años antes, ella no quería dejar a sus compañeros de escuela y amigos, pero creo que el Covid-19 realmente se convirtió en un impulso para que se abriera a la idea, ya que de todos modos estaba hablando con todos sus amigos en línea”, explicó Tito. “Ahora le gusta más porque no hay exámenes estatales obligatorios como los Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT, por sus siglas en inglés) y hay un tiempo definido hasta para la sala de estudio”, agregó.

Esta familia forma parte de un grupo de americanos que ha salido de Estados Unidos tras la pandemia en busca de lugares donde puedan establecerse y vivir un estilo de vida diferente. En el caso de España, muchos coinciden en que se trata de un país asequible, multicultural y con un clima agradable casi todo el año.

De hecho, existe una organización que reúne a todos estos ciudadanos, la Asociación de Americanos Residentes en el Extranjero (AARO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con sus dirigentes, este grupo sostiene que “existe una tendencia acelerada a que los estadounidenses se muden al extranjero, posiblemente relacionada con cambios de mentalidad debido a la pandemia de Covid-19”.

En ese sentido, estos ciudadanos están reevaluando lo que es importante para ellos, como es el caso del equilibrio entre la vida personal y laboral, incluso si eso implica abandonar el país. Muchas empresas permiten que sus empleados trabajen de forma remota en el extranjero.

