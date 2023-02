Por qué el terremoto en Turquía pone en alerta extrema a California: “Va a ocurrir”

escuchar

El 7 de febrero, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Ritchter azotó a Turquía y Siria, dejando una ola de devastación y miles de muertos. Si bien el incidente fue en tierras muy lejanas a California, la situación puso en extrema alerta al llamado Estado Dorado, debido a sus antecedentes sísmicos, y diferentes especialistas remarcaron su preocupación. Un artículo de la Universidad de California, Riverside, advirtió: “Se sacudirá inevitablemente como Turquía”, una perspectiva con la cual coincidieron diferentes expertos.

El terremoto reciente en Turquía se produjo por el mismo tipo de fractura geológica que recorre la gran extensión de California: la falla de San Andrés. Al respecto, el sismólogo de UC Riverside David Oglesby aportó luz sobre cuáles son las condiciones que comparten ambos territorios.

El humo se eleva desde un edificio en Antakya, al sur de Turquía, el miércoles 8 de febrero de 2023. Con la esperanza de encontrar supervivientes, los equipos de rescate de Turquía y Siria buscaban el miércoles señales de vida entre los escombros de las construcciones derrumbadas en el catastrófico terremoto Khalil Hamra - AP

De acuerdo con la perspectiva de Oglesby, que también es profesor de geofísica en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la UCR, en California un sismo de magnitud 7,8 produciría daños devastadores.

Una simulación del Servicio Geológico del país sobre un movimiento de esa escala al sur de California dio un aproximado de las potenciales estadísticas. Ante un terremoto de similares condiciones habría cerca de 1800 muertos y 50 mil heridos en el Estado Dorado. También quedarían destruidos los principales servicios públicos de transporte, electricidad y agua. Los habitantes más cercanos a la falla, como los del valle de Coachella, Inland Empire y Antelope Valley, serían los más damnificados.

Otra simulación demostró que, se produjera un sismo de magnitud 7 en la falla de Hayward, al este de San Francisco, habría 800 muertos e incendios posteriores. Ambos escenarios producirían los terremotos más mortíferos en los últimos 100 años en esta zona.

Según el Centro de Terremotos del sur de California, un movimiento de magnitud 7,5 en la falla del puente Hills, que pasa por los condados de Los Ángeles y Orange, causaría entre 3000 y 18 mil decesos.

Hay condiciones geológicas que California comparte con Turquía; en la imagen, la ciudad de San Francisco, donde un sismo de magnitud 7 causaría severos daños Unsplash

¿Caerían los edificios de California con un terremoto?

Más de 5600 edificios se destruyeron en Turquía. Si ocurriera un sismo de la misma intensidad en California, Oglesby detalló que a las estructuras no les iría tan mal. Esto se debe a que las construcciones más antiguas han sido restauradas, en su mayoría, para resistir a las sacudidas importantes. No obstante, ello no significa ausencia de peligro. El centro de Los Ángeles se construyó sobre una cuenca llena de sedimentos, que se volverían una “gelatina” en un gran sismo, puntualizó el experto.

Daños en las vías al norte de California, causadas por movimientos sísmicos Twitter/@AustinCastroTV

Con esta visión también coincidió la geofísica investigadora del Servicio Geológico de EE.UU. Kate Scharer. “Hemos tenido terremotos de 7,8 grados en nuestro pasado. Tuvimos una gran racha últimamente, sin ellos, pero es valioso estar preparados para estas posibilidades en el futuro”, compartió en declaraciones consignadas por Los Angeles Times.

Dos de los más grandes sismos en California se produjeron en la falla de San Andrés. El de 1906 destruyó gran parte de San Francisco. En tanto que el de 1857 afectó un tramo de la falla a partir del condado de Monterey. “Habrá terremotos de 7,8 grados en nuestro futuro. Sin duda alguna. Tenemos las fallas, lo hemos visto en el pasado, volverá a ocurrir”, pronosticó para el mismo medio sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada en Caltech.

