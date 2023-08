escuchar

Las políticas de inmigración impactan en la ciudad de Nueva York, donde cada vez hay menos espacio para los solicitantes de asilo. La cifra mensual es de más de 10.000 personas, según nuevas estimaciones. En esa metrópoli hay un acuerdo único que hace que tenga que proporcionar una cama a cualquiera que lo solicite, como un “derecho a refugiarse”. Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas, las autoridades no dan abasto. “Necesitamos ayuda”, señaló recientemente el alcalde Eric Adams: “Y no va a mejorar”.

De acuerdo con cifras recopiladas por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, que utiliza datos obtenidos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, en lo que va de 2023, el 10% del total de 671.721 migrantes que dejaron entrar a EE.UU. eligieron Nueva York como su destino.

Numerosos migrantes permanecen día y noche en una acera afuera del hotel Roosevelt alquilado por la ciudad como lugar de alojamiento temporal (AP Foto/John Minchillo) John Minchillo - AP

Al respecto, el alcalde Eric Adams afirmó que la ciudad recibió a más de 90.000 migrantes en total desde la primavera de 2022. Su oficina estima que 57.200 están en 194 refugios establecidos hasta esta semana, señaló The New York Post. Esto también crea un problema para los contribuyentes de la ciudad, que equivalen al 2,5% de la población estadounidense y que deben cubrir parte de la factura de los solicitantes de asilo. Según el funcionario, el total necesario para poder responder a la crisis alcanzará los 4200 millones de dólares. Si bien solicitó ayuda a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, la cantidad otorgada no cubre los gastos.

En declaraciones recientes, el exgobernador de Nueva York, David Paterson, señaló que la crisis está llegando a un momento crítico. “Creo que está en su punto de quiebre”, señaló el domingo en una entrevista de radio. “Miren lo que pasó en los hoteles que se llenaron. Intentaban acoger al exceso de migrantes, en su mayoría hombres, que optaron por dormir en la calle en lugar de ir a otro establecimiento”, señaló.

En los últimos días, los legisladores de la ciudad pidieron más ayuda federal porque ya no tienen la capacidad de darle una cama a todos los recién llegados. “Adams se ha enfrentado valientemente a la administración Biden y les habló de los problemas de enviar a todos estos migrantes a Nueva York, pero no enviar recursos significativos para ayudar a alojarlos”, agregó Paterson.

Miles de solicitantes de asilo llegan a Nueva York cada vez (archivo) Spencer Platt - Getty Images North America

En esa línea, en mayo, Fabien Levy, portavoz del alcalde de la ciudad, declaró: “Los neoyorquinos se han movilizado enormemente a lo largo de esta crisis... Seamos muy claros: esto es decepcionante y lamentablemente insuficiente”. A principios de este agosto, Adams anunció que la ciudad santuario “se había quedado sin espacio” e incluso pidió el “estado de emergencia” para combatir la crisis: “Tenemos que encontrar la manera de que no nos ocurra lo que en otros lugares, donde hay tiendas de campaña por toda la ciudad”.

Los migrantes en EE.UU.

Los datos recopilados por el TRAC evidencian un complejo panorama para EE.UU. en materia de inmigración, con 1.989.942 inmigrantes admitidos en el país desde que Joe Biden asumió el cargo de presidente en enero de 2021.

De acuerdo con The Post, en Nueva York, el número de casos de inmigración se ha triplicado en los últimos cuatro años. En un mes de 2019 se superaron por primera vez los 5000 en todo el estado. En 2022 se presentaban hasta 7000 mensuales. Asimismo, solo en mayo pasado hubo 14.872 casos solo en los tribunales de la ciudad. Además, gobernadores republicanos como Greg Abbott, de Texas, han enviado a miles de migrantes a Nueva York y otras metrópolis consideradas como “santuario”.