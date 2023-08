Es influencer, convocó una multitud en Nueva York y lo arrestaron por “incitar disturbios”

escuchar

El influencer Kai Cenat fue detenido este viernes luego de convocar a una reunión masiva en Union Square Park, de Manhattan. El joven de 21 años dijo a través de una transmisión en Twitch que sortearía todo tipo de consolas de videojuegos, lo cual provocó que miles de sus fans se aglomeraran en las calles de Nueva York y provocaron un gran despliegue policial. Hubo decenas de heridos, incluidos algunos agentes, así como varios adolescentes arrestados.

Cenat tiene alrededor de 15 millones de seguidores diferidos en sus distintas redes sociales y el pasado miércoles les dijo que los esperaba el viernes a las 16 hs. en el lugar mencionado para hacer un “gran sorteo”. Regalaría computadoras, Play Station 5, micrófonos, teclados, cámaras web, sillas para juegos, auriculares y tarjetas de regalo desde un camión. “Siento que Nueva York realmente se lo merece”, señaló.

Así, desde temprano, cientos de jóvenes se congregaron y comenzó el disturbio, según The New York Times. “Muy pronto el parque y las calles aledañas se llenaron de gente, obstruyendo el tránsito de vehículos y peatones”, detalló Jeffrey Maddrey, jefe de la Policía de Nueva York, en una conferencia de prensa. Los agentes de inmediato se movilizaron y activaron una alerta nivel dos para despejar el área. Sin embargo, eso no funcionó, por lo cual más tarde se tuvo que subir el nivel a cuatro, el más alto en respuesta de desastres.

Kai Cenat organizó una reunión masiva en Nueva York y lo detuvieron

A medida que llegaron las personas, varias de ellas “comenzaron a cometer actos de violencia contra la policía y el público”, aseguró Maddrey. Hubo algunos que incluso tomaron artefactos de construcción de un sitio cercano para cometer vandalismo: “Tenías gente caminando con palas, hachas y otras herramientas... También encendían fuegos artificiales, los lanzaban hacia la policía y se los arrojaban entre ellos, unos a otros. Muchos de estos jóvenes no seguían nuestras órdenes. Realmente querían ver a este influencer”.

Los disturbios terminaron alrededor de las 18 hs., con un saldo de 65 detenidos, casi todos menores de edad; policías y fans con heridas leves; daños en carritos de comida y algunos patrulleros, así como vandalismo en negocios cercanos. El popular Union Square Greenmarket cerró temprano y los trenes subterráneos comenzaron a pasar por alto la estación de Union Square.

Los cargos de Kai Cenat

El mismo creador de contenido hizo una transmisión en vivo en pleno evento para mostrar el caos que había, aunque ya no está disponible en sus canales oficiales. Él se encontraba en el interior de una camioneta, desde donde describió todo como caótico: “Todos están por su cuenta. Es una guerra allá afuera”. Al final el caos fue tan grande que los uniformados tuvieron que resguardar a Cenat del lugar por “razones de seguridad”.

Los jóvenes que causaron disturbios incluso se subieron a vehículos estacionados en las inmediaciones del Union Square Park, en Manhattan Redes sociales -

Los oficiales lo arrestaron y lo trasladaron a una comisaría para que compareciera, luego salió en libertad al pagar una multa de monto desconocido, según The New York Post. Las autoridades consideran imputarle cargos por reunión ilegal e incitación a los disturbios, dado que nunca se advirtió sobre la convocatoria ni obtuvo un permiso para llevarla a cabo.

LA NACION