Al ser una ciudad muy turística y también el centro de negocios de Estados Unidos, Nueva York enfrenta un gran problema: no hay espacio para todos. No se trata solo de los viajeros, que visitan la urbe de forma temporal, sino que el gran caudal de gente también afecta a quienes viven allí. Este jueves, una jueza desestimó la demanda que Airbnb presentó contra la ciudad por una nueva ley que calificó como una “prohibición de facto” contra los alquileres a corto plazo.

La decisión fue tomada por la jueza Arlene Bluth, en un tribunal estatal en Manhattan. En su resolución sostuvo que era “intrínsecamente racional” que la ciudad exigiera que los anfitriones se registraran en una agencia local, como un medio para reducir los miles de listados ilegales de alquileres a corto plazo, según Reuters.

Airbnb demandó a Nueva York en junio y consiguió aplazar al 5 de septiembre la entrada en vigencia de la legislación que tiene entre sus principales fines regular los alquileres a corto plazo y disminuir las operaciones ilegales en plena crisis de vivienda. Entre los reclamos en los que más insistió la plataforma de alojamiento fue la obligatoriedad de que los anfitriones se inscribieran en un registro público.

La nueva ley obligaría a los anfitriones de Airbnb en Nueva York a inscribirse en un registro público Goh Rhy Yan / Unsplash

Por su parte, el director de política global de Airbnb, Theo Yedinsky, criticó la decisión en una declaración a los medios y sostuvo que las inminentes restricciones perjudicarán al turismo y, por ende, a los residentes de “los barrios no céntricos, que dependen de compartir sus casas” para llegar a fin de mes, así como a las empresas cercanas.

Actualmente, otras ciudades de Estados Unidos están en pleno proceso de regulación de los alquileres a corto plazo y, entre las medidas establecidas, les exigen a los anfitriones que obtengan licencias y paguen la tarifa de registro, o limiten los alquileres en los distritos comerciales.

Airbnb demandó la entrada en vigencia de una ley en Nueva York que regula las operaciones de la plataforma de alojamiento (Fuente: Airbnb)

Nueva York tenía estipulado imponer restricciones a los alquileres de corto plazo en mayo, mediante la entrada en vigor de la Local Law 18 (ley local 18), pero la retrasó hasta julio por problemas de personal y, tras la presentación de la demanda de Airbnb, la vigencia se aplazó para septiembre.

Para Airbnb, la ciudad dificultaría que los anfitriones hicieran negocios y planeó “el esquema regulatorio más extremo y opresivo hasta el momento”, que opera como una prohibición de facto contra los alquileres a corto plazo.

Otras ciudades de Estados Unidos también regularon por vía legal los requisitos para la operación de Airbnb Andrea Davis / Unsplash

Nueva York no permite que se alquilen departamentos enteros por menos de 30 días, pero sí lo admite por plazos de tiempo menor, solo si el anfitrión está presente en el alojamiento y no tiene más de dos visitantes, norma que aplica no solo a Airbnb, también a otras plataformas.

De acuerdo con el fallo de Bluth, el requisito de que Airbnb se inscriba en un registro de anfitriones era una “manera muy simple” de asegurarse de que ya no facilitaba ni ganaba dinero con actividades ilegales y citó datos de que la ciudad había recibido casi 12.000 quejas sobre alquileres a corto plazo entre 2017 y 2021. “Claramente, los encuestados identificaron un problema importante”, escribió la jueza y agregó que “y estas reglas intentaban abordar esta problemática”.

LA NACION