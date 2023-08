La desesperante situación en Nueva York por los migrantes varados que viven en las calles

escuchar

La crisis por la cantidad de migrantes en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, llegó a uno de sus puntos más altos. Ante la falta de otros lugares, algunos solicitantes de asilo se quedan en las calles. En el centro de Manhattan duermen a las afueras del Hotel Roosevelt, que ahora es un centro donde los procesan para los refugios. Actualmente, viven en ellos casi 100 mil personas, que son parte del número récord que llegó a la Gran Manzana desde múltiples países.

En Nueva York se vive una situación particular. A diferencia de otras metrópolis, donde la calle es el último camino tras agotar todas las opciones, esta ciudad está obligada a refugiar a cualquier solicitante. El problema actual es que ya no hay en dónde. Durante más de un año, se construyeron tiendas de campaña, se reformaron hoteles y se dieron boletos a los inmigrantes para que vayan a otros destinos menos saturados. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha pedido ayuda estatal y federal al decir que la ciudad tiene cada vez menos opciones, en tanto que el disgusto de otros funcionarios por estas obligaciones legales también incrementa, según reseña The New York Times.

Numerosos migrantes permanecen día y noche en una vereda afuera del hotel Roosevelt alquilado por la ciudad como lugar de alojamiento temporal a la espera de que les asignen una cama en el sistema de albergues de la Ciudad de Nueva York (AP Foto/John Minchillo) John Minchillo - AP

El caso se agrava también con los envíos de autobuses con migrantes. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promovió la salida de algunos para ejercer presión sobre el manejo de la inmigración del gobierno federal. A su vez, la falta de espacios en la ciudad ha hecho que muchos se pregunten si todavía puede cumplir el acuerdo legal único de proporcionar un refugio para todos.

La semana pasada, aún había camas para darle asilo a todas estas personas. Sin embargo, en algún momento dejó de ser así. Adams dio un mensaje el lunes en el que anunció: “No hay más espacio”. De acuerdo con un reporte del martes de Fabien Levy, portavoz del alcalde, los 194 sitios que se abrieron en la ciudad para los solicitantes de asilo estaban en plena capacidad.

El domingo fue la primera noche en la que no se logró albergar en Roosevelt a todos los migrantes. Otras noches, declaró el portavoz, algunas personas fueron enviadas a otro hotel. Cualquiera que se quedara en la calle antes de ese día lo hacía por elección. “Nuestros equipos se quedan sin espacio todos los días y hacemos todo lo posible para ofrecer las ubicaciones que tengamos disponible”.

La ciudad de Nueva York abrirá un albergue para hasta 1000 migrantes en el estacionamiento del hospital psiquiátrico estatal Frank Franklin II - AP

Asimismo, Levy agregó que abrirán dos grandes centros de ayuda en las próximas semanas, que incluyen una “megatienda” para 1000 personas en el estacionamiento de un hospital psiquiátrico en Queens.

En Nueva York viven miles que se consideran “sin refugio”, es decir, que optan por calles o el metro en lugar de ir a uno de los sitios habilitados. No obstante, la gran mayoría de personas sin hogar va a los refugios por múltiples factores, como el clima, con inviernos de bajas temperaturas que hacen que sea menos factible quedarse en la intemperie.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que la ciudad está rebasada por los inmigrantes (AP Foto/Hans Pennink, Archivo)

¿Qué pasará en Nueva York con los inmigrantes?

Las miradas están puestas sobre el requisito legal sobre los refugiados. La semana pasada, llegaron 2300 migrantes, informó The New York Times en un balance reciente. Por su parte, el presidente de distrito de Manhattan, Mark Levine, aseguró que esta etapa es de “desesperación”: “Tendremos que tomar decisiones cada vez más difíciles sobre las instalaciones que en este momento interrumpirán algún aspecto de la vida aquí”. El miércoles, la vicealcaldesa Anne Williams-Isom señaló que aunque Nueva York es “guardiana del derecho de la vivienda”, el sistema se dobla con este peso.

LA NACION