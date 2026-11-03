Por qué las elecciones en EE.UU. pueden cambiar el futuro de las guerras y la política exterior de Trump

WASHINGTON.– Mientras los estadounidenses acuden este martes a las urnas en unas cruciales elecciones de mitad del mandato, la política exterior ha adquirido un protagonismo inusual en una campaña dominada principalmente por las preocupaciones económicas. Las guerras, el aumento de los precios de la energía y los debates sobre el papel de Washington en el escenario mundial se han entrelazado cada vez más con la política interna, planteando nuevos desafíos para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano.

Pero el impacto podría ser de doble vía. Así como los conflictos internacionales influyen en la política interna estadounidense, el resultado de las elecciones podría modificar el rumbo de Washington en el mundo, desde la guerra con Irán hasta el apoyo a Ucrania y la relación con Israel.

Las 435 bancas de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado están en juego en unos comicios que definirán el control del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump. Los republicanos cuentan actualmente con 53 escaños en el Senado, por lo que los demócratas necesitan sumar cuatro para alcanzar la mayoría.

Un elector completa su boleta en una escuela de Manchester, New Hampshire JOSEPH PREZIOSO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una victoria opositora en cualquiera de las cámaras podría limitar el margen de maniobra internacional de la Casa Blanca, al otorgarles a los demócratas mayores herramientas para supervisar las operaciones militares, condicionar el gasto en defensa y cuestionar las decisiones diplomáticas del presidente.

De la guerra con Irán al bolsillo de los votantes

La guerra con Irán es el ejemplo más evidente de cómo una crisis internacional puede transformarse en un problema doméstico. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus operaciones militares contra Teherán el 28 de febrero, las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz dispararon los precios de la energía, alimentaron la inflación y profundizaron el malestar de los estadounidenses por el costo de vida.

Por esa vía estratégica transitó en 2025 aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar y cerca del 19% de los envíos de gas natural licuado.

El impacto sobre los consumidores estadounidenses fue directo. El precio promedio del galón de nafta pasó de unos 3 dólares antes del conflicto a alrededor de 4,20 dólares en vísperas de las elecciones. Según una estimación de Moody’s, la guerra representó un costo adicional promedio de 2000 dólares por hogar.

La inflación interanual alcanzó el 3,7% en septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales, mientras que el aumento de los combustibles explicó más de la mitad del incremento mensual de los precios.

Estas cifras complicaron los esfuerzos de Trump por presentarse como defensor del poder adquisitivo, una de las principales promesas de su campaña presidencial.

Un hombre pasa frente a carteles que denuncian el alto precio de los alimentos y la nafta e instan a votar en Dallas, Texas RICARDO ARDUENGO - AFP

El costo político también se refleja en las encuestas. Un sondeo de Reuters/Ipsos publicado este martes reveló que el 55% de los estadounidenses considera que la intervención militar en Irán no valió su costo, frente al 25% que opina lo contrario. Además, el 48% de los votantes registrados identificó el costo de vida como su principal preocupación.

La presión se hizo sentir incluso dentro del Partido Republicano. Un análisis de Reuters encontró que candidatos en al menos 12 contiendas competitivas intentaron distanciarse de Trump por su política hacia Irán, ya sea reclamando el fin de los combates o respaldando medidas para limitar sus facultades militares.

A la guerra se suma otro componente internacional con consecuencias económicas internas: la política arancelaria de Trump. Sus gravámenes a las importaciones, defendidos por la Casa Blanca como una herramienta para proteger la industria nacional, encarecieron los costos de numerosas empresas y productos.

Un actor que imita a Donald Trump asoma desde una celda ficticia instalada en una valla publicitaria en Teherán ATTA KENARE - AFP

El Tax Policy Center estimó que los aranceles vigentes representarían un costo promedio de 920 dólares por hogar en 2026.

Israel, China y las otras tensiones

Mientras Irán se convirtió en un problema para los republicanos, la guerra en Gaza profundizó las divisiones dentro del Partido Demócrata.

El respaldo al gobierno israelí entre los votantes demócratas cayó del 35% en 2022 al 16% en 2026, en medio de crecientes reclamos de los sectores jóvenes y progresistas para restringir la asistencia militar de Washington.

Las diferencias se hicieron especialmente visibles en Michigan, donde el progresista Abdul El-Sayed derrotó a Haley Stevens en las primarias demócratas para el Senado, pese a una intensa campaña en su contra financiada por organizaciones proisraelíes.

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, durante su último acto de campaña en Detroit SALWAN GEORGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El-Sayed reclamó el fin de la asistencia militar a Israel, mientras que Stevens terminó respaldando al candidato republicano Mike Rogers para las elecciones generales.

El episodio expuso un dilema para los demócratas: endurecer su posición frente a Israel puede movilizar a los sectores progresistas, pero también alejar a votantes moderados y tradicionalmente proisraelíes.

Otra disputa internacional también llegó a la campaña por una vía menos tradicional, la competencia tecnológica con China.

Trump impulsa la expansión de la inteligencia artificial como parte de su estrategia para mantener la supremacía estadounidense. Sin embargo, la construcción acelerada de centros de datos generó resistencias locales por su impacto sobre las tarifas eléctricas, el consumo de agua y el empleo.

Un robot participa en una competencia de escalada en el Monte Tai, en Taian, en la provincia de Shandong, en el este de China Zhu Zheng - XinHua

Según una encuesta de Pew Research, el 60% de los estadounidenses se sentiría incómodo con la instalación de un nuevo centro de datos en su comunidad.

Cómo pueden cambiar las guerras después de las elecciones

Pero el verdadero alcance internacional de los comicios se conocerá después del cierre de las urnas. El nuevo equilibrio de poder en Washington podría condicionar algunas de las principales decisiones de Trump durante los próximos dos años.

El primer escenario de confrontación sería Irán. El presidente inició las operaciones militares en febrero sin autorización previa del Congreso, lo que provocó reiterados intentos demócratas para limitar sus facultades de guerra.

Si recuperaran el control de alguna de las cámaras, los demócratas podrían convocar a funcionarios para exigir explicaciones, impulsar investigaciones y utilizar el presupuesto militar como herramienta de presión.

Combatientes de la coalición liderada por Arabia Saudita, a bordo de una camioneta armada con una ametralladora pesada, durante enfrentamientos con los hutíes en Yemen - - AFP

Trump propuso elevar un 67% el gasto de defensa, hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares, pero los demócratas bloquearon la iniciativa en el Senado en medio de los desacuerdos por la guerra y los recortes a programas sociales.

Una mayoría opositora no podría poner fin automáticamente al conflicto, pero sí aumentar el costo político de una nueva escalada y dificultar su financiamiento.

Ucrania y la ayuda exterior

Ucrania podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de un cambio de mayorías en el Congreso. Trump suspendió gran parte de la asistencia financiera y militar directa a Kiev y flexibilizó restricciones sobre las exportaciones energéticas rusas, decisiones que provocaron críticas incluso entre algunos republicanos.

Los demócratas podrían impulsar nuevos paquetes de ayuda y sanciones contra Moscú. Sin embargo, para superar un eventual veto presidencial necesitarían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Cancillería Federal de Berlín Kay Nietfeld - dpa DPA

El representante Gregory Meeks, que podría presidir la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, ya presentó un proyecto bipartidista para bloquear los intentos de la administración de facilitar el regreso del diésel ruso a los mercados internacionales.

Más allá de los conflictos armados, los demócratas buscarían recuperar parte de los miles de millones de dólares en asistencia internacional recortados por la administración y revisar sus propuestas de gasto militar.

En materia comercial, en cambio, sería más difícil revertir los aranceles debido a las amplias atribuciones que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo.

El resultado de este martes no cambiará de manera automática la política exterior de Estados Unidos: Trump conservará importantes facultades diplomáticas y militares. Pero un Congreso dividido podría obligarlo a negociar, justificar sus decisiones y enfrentar nuevos controles sobre su estrategia internacional.

Una continuidad del dominio republicano, por el contrario, le permitiría avanzar con mayor respaldo legislativo.

Agencias AP y Reuters