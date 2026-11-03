Elecciones en Estados Unidos: cuándo se esperan los resultados y qué estados hay que seguir

WASHINGTON.– Estados Unidos está convocado a las urnas este martes para unas elecciones de medio término que podrían trastocar al gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, mientras los demócratas intentan hacerse con el control del Congreso y limitar de forma significativa el margen de maniobra del Ejecutivo.

Varias encuestas pronostican que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y tienen posibilidades de arrebatar el Senado a los republicanos, impulsados por el resentimiento de los votantes hacia un presidente profundamente impopular, el fuerte aumento de los costos de la energía y el prolongado conflicto con Irán.

Trump habla durante un acto de campaña electoral en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la Cámara baja, los republicanos cuentan actualmente con 219 representantes, apenas uno por encima de las 218 bancas necesarias para conservar la mayoría, con dos vacantes. En el Senado, donde los republicanos tienen una ventaja de 53 a 47, los demócratas necesitan alcanzar las 51 bancas para quedarse con el control, mientras que sus adversarios pueden conservarlo con 50, gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance.

En líneas generales, los ciudadanos norteamericanos esperan las proyecciones de medios locales como la agencia Associated Press (AP), una de las principales organizaciones encargadas de anticipar los resultados electorales. Sin embargo, las primeras estimaciones no necesariamente permitirán conocer qué partido se quedará con el control del Congreso.

Trump se retira del escenario tras pronunciar un discurso durante un acto de campaña en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las diferencias en las normas electorales de cada estado, el volumen de sufragios por correo y el ajustado margen de algunas contiendas podrían prolongar el recuento durante días e incluso semanas. Como ha demostrado la historia reciente, la composición definitiva de ambas cámaras podría permanecer como una incógnita hasta que se contabilicen los últimos votos.

A continuación, los principales aspectos que hay que tener en cuenta para seguir las elecciones, desde los tiempos del recuento hasta las contiendas que podrían definir el equilibrio de poder en Washington.

¿Cuándo empiezan a conocerse los resultados?

El tiempo que demandará conocer a los ganadores de las distintas contiendas dependerá fundamentalmente de dos factores: la rapidez con la que cada estado procese los sufragios y la diferencia de votos entre los candidatos. Aunque los antecedentes electorales permiten anticipar algunos plazos, la incertidumbre es considerable en las disputas más reñidas. Por eso, no sería extraño que la noche electoral termine sin que todavía se conozca qué partido tendrá el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

En los estados con menor cantidad de votantes, una proporción elevada de sufragios anticipados o un cierre temprano de los centros de votación, buena parte de los resultados suele estar disponible antes de la medianoche hora del Este (las 2 de la madrugada en la Argentina). En cambio, los estados más poblados, con un mayor volumen de votos por correo o sistemas electorales como el de segunda vuelta con voto preferencial, pueden necesitar varios días e incluso semanas para completar el recuento.

Las demoras también responden a las particularidades geográficas y a las normativas electorales de cada estado, que establecen distintos plazos para recibir y contabilizar los sufragios enviados por correo.

Los votantes emiten sus sufragios en el Museo de Brooklyn, en Nueva York Yuki Iwamura - AP

Sin embargo, hay una diferencia importante entre el momento en que las autoridades terminan de contar los votos y aquel en que los medios de comunicación proyectan un ganador. En Estados Unidos, los votantes suelen seguir especialmente los anticipos de organizaciones como AP, que declara definida una contienda cuando sus análisis determinan que el candidato que se encuentra en desventaja ya no tiene posibilidades de revertir el resultado.

Esto no significa que un recuento rápido garantice una definición temprana. Cuando la diferencia entre los postulantes es muy estrecha, AP puede esperar hasta que se contabilicen todos los sufragios emitidos desde el exterior, los correspondientes a militares y los votos provisionales antes de proyectar un vencedor.

En las elecciones de medio término de 2022, AP anunció el resultado de la disputa por el control del Senado cuatro días después de los comicios, mientras que necesitó ocho días para proyectar qué partido se quedaría con la Cámara de Representantes. En 2024, una de las contiendas más ajustadas por un escaño en la Cámara baja, definida por apenas 187 votos de diferencia, recién pudo darse por concluida 29 días después de la jornada electoral.

Un voluntario ordena las calcomanías con la inscripción "Yo voté" en el Museo de Brooklyn, en Nueva York Yuki Iwamura - AP

Además, los resultados difundidos durante la noche electoral son extraoficiales hasta que cada estado completa su proceso de certificación. La incorporación de nuevas tandas de sufragios durante los días o semanas posteriores —incluso cuando pueden modificar quién aparece al frente del recuento— es una instancia habitual del sistema electoral estadounidense.

En esta oportunidad, el voto anticipado también podría influir en la lectura de los primeros resultados. Los datos disponibles indican que, en varios estados clave, los demócratas registrados en el padrón tuvieron una mayor propensión a votar antes de la jornada electoral. Como esos sufragios suelen contabilizarse entre los primeros, algunas contiendas podrían mostrar lo que se conoce como “espejismos azules”: ventajas iniciales de los candidatos demócratas que se achican a medida que ingresan los votos emitidos presencialmente el día de las elecciones.

En cuanto a los horarios, los primeros centros de votación cerrarán a las 18 (las 20 en la Argentina) en sectores de Indiana y Kentucky, mientras que los últimos lo harán a la 1 de la madrugada (las 3 en la Argentina) en las islas Aleutianas de Alaska. California y Washington, dos estados donde predomina el voto por correo, también estarán entre los últimos en completar la jornada, con el cierre de sus urnas previsto para las 23 (la 1 de la madrugada en la Argentina).

Las demoras en la definición de los resultados no son una particularidad del sistema electoral estadounidense, pero la espera puede generar frustración entre los candidatos y los votantes. En los últimos años, además, esos períodos de incertidumbre fueron aprovechados por algunos dirigentes, como el propio Trump, para instalar sin pruebas denuncias de fraude y cuestionar la legitimidad del proceso electoral.

¿Cuáles son los estados clave que hay que seguir?

Varias de las contiendas más importantes se concentran en la disputa por el Senado, donde un puñado de estados podría terminar definiendo qué partido controlará la Cámara alta. Entre ellos se destacan Maine, Alaska, Michigan, Iowa, Kansas, Ohio y Texas, cuyos resultados podrían inclinar el ajustado equilibrio de fuerzas en Washington.

En Maine, la senadora republicana Susan Collins busca conservar su banca frente al demócrata Troy Jackson, en un estado que en 2024 votó por Kamala Harris. Collins ha conseguido históricamente mejores resultados que los de su partido y construyó parte de su trayectoria presentándose como una figura independiente dentro del Partido Republicano. Jackson, por su parte, intenta captar el voto de los sectores trabajadores con una campaña centrada en su experiencia como leñador.

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habla durante un acto de campaña en Hollywood, en Los Ángeles Jill Connelly - FR172085 AP

En Alaska, el senador republicano Dan Sullivan enfrenta a la demócrata Mary Peltola en una elección atravesada por la polémica dada la aparición de un segundo candidato con el mismo nombre que el legislador en la boleta. Los republicanos acusaron a Peltola de haber promovido deliberadamente esa candidatura para confundir a los votantes, algo que ella niega. Un juez rechazó, además, una demanda respaldada por Trump que buscaba impedir la certificación de los resultados si Sullivan perdía.

Michigan también concentra la atención: el demócrata Abdul El-Sayed busca quedarse con un escaño vacante frente al republicano Mike Rogers, un exagente del FBI que recibió el respaldo de último momento de Haley Stevens, la demócrata a la que derrotó en las primarias.

En Iowa, la republicana Ashley Hinson se enfrenta al demócrata Josh Turek, en una contienda tan ajustada que Trump decidió viajar al estado para participar en el último día de actos de campaña.

Abdul El-Sayed se dirige a sus simpatizantes durante su último acto de campaña en el Majestic Theater, en Detroit SALWAN GEORGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Kansas, donde una victoria demócrata rompería con 94 años de historia, el republicano Roger Marshall busca conservar su banca frente a Adam Hamilton, un pastor metodista que se presenta por primera vez a un cargo electivo.

Ohio ofrece otra disputa de relevancia, mientras el republicano Jon Husted se enfrenta al demócrata Sherrod Brown, quien busca recuperar el escaño que ocupó durante años y perdió en la elección anterior. Aunque Trump ganó allí con comodidad en 2024, las encuestas más recientes muestran una competencia reñida.

Texas, por su parte, se convirtió en uno de los principales focos de atención. El demócrata James Talarico intenta quebrar décadas de predominio republicano frente a Ken Paxton, fiscal general del estado, cuya campaña recibió alrededor de 210 millones de dólares en respaldo republicano. Paxton llegó a la elección envuelto en varios escándalos. Ningún demócrata ganó una elección estatal en Texas desde 1994 y Trump se impuso allí por casi 14 puntos en 2024.

Ashley Hinson habla durante un acto de campaña en Des Moines, Iowa KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Más allá de las disputas por el Senado, Arizona y California merecen atención por las posibles demoras en el recuento. Ambos estados reciben un volumen elevado de votos por correo que suelen llegar en los últimos días, lo que puede retrasar la publicación de resultados definitivos.

California permite contabilizar durante los siete días posteriores a la elección las boletas enviadas por correo que tengan matasellos del día de los comicios o de una fecha anterior. Arizona, en cambio, no contempla ese plazo adicional, aunque también puede necesitar varios días para procesar los sufragios recibidos cerca de la fecha límite. En California, además, los legisladores destinaron este año 40 millones de dólares a medidas para acelerar el recuento.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times