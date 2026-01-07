Pospuesta audiencia del hijo del cineasta Rob Reiner por el homicidio de sus padres

La comparecencia del hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner por la muerte a puñaladas de sus padres se pospuso el miércoles debido a que el abogado defensor decidió abandonar el caso.

Nick Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio, un caso que conmocionó a la industria de Hollywood pocos días antes de Navidad.

Las autoridades detuvieron a Nick, de 32 años, el 14 de diciembre horas después de que se encontraran los cuerpos apuñalados de su padre, director de grandes éxitos como "Cuando Harry encontró a Sally" y "Algunos hombres buenos", y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, en la casa de la pareja en el lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Estaba previsto que el sospechoso, con un amplio historial de adicción a las drogas, compareciera para que el juez le comunicara formalmente los cargos que se le imputan y sus derechos.

Esta audiencia se pospuso debido a que el abogado Alan Jackson dejó de representar al acusado. El juez nombró en su lugar a un letrado de la oficina del defensor público y fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la comparecencia.

Se desconoce por qué Jackson, un abogado con experiencia en casos mediáticos de Hollywood, como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, renunció al caso.