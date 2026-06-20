Potter admite que Suecia recibió "una lección" tras goleada ante Países Bajos

El seleccionador de Suecia, el británico Graham Potter, admitió que su equipo recibió "una lección" tras caer goleado en Houston por 5-1 contra Países Bajos este sábado, en el Grupo F del Mundial 2026.

Luego de un debut ideal en el que Suecia goleó 5-1 a Túnez, en la segunda salida los suecos encajaron el mismo marcador en contra y se vieron mermados respecto al rendimiento de su primera presentación.

"Por supuesto, estoy muy decepcionado, sobre todo con el resultado. Es un partido difícil de analizar, creo que hicimos muchas cosas bien durante el encuentro. No obstante, aprenderemos mucho de este partido. Recibimos una lección", declaró Potter tras la derrota.

"En ataque, creamos muchas ocasiones, pero está claro que no se pueden conceder tantas ocasiones en defensa y esperar ganar", lamentó el inglés.

Pese a la eficiencia de los neerlandeses, Suecia tuvo tramos de control y llegadas de peligro.

"Empezamos bien la segunda parte, pero luego perdimos el balón y de ahí en adelante nos marcaron dos goles y el partido se nos escapó de las manos", agregó el entrenador de los suecos.

El seleccionador afirmó que "a veces hay que pasar por este tipo de experiencias".

Preguntado sobre qué les dijo a sus jugadores tras la goleada, Potter explicó que les pidió mantener "la cabeza alta".

"El resultado por supuesto que es duro para nosotros, pero creo que debemos ponerlo en perspectiva. Tenemos que mantenernos unidos y aprender de este partido", comentó.

Por su parte, el defensa Victor Lindelöf reconoció que su equipo encajó goles "demasiado fácil".

"Pero lo seguimos teniendo todo en nuestras manos y solo tenemos que intentar mantener una actitud positiva y seguir adelante, porque el jueves nos espera un partido importantísimo" contra Japón, donde se asegurarán la clasificación con una victoria.