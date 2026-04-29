Powell concentra la atención de la reunión de la Fed, que se prevé mantenga las tasas

La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá este miércoles sus tasas de interés sin cambios, de acuerdo con las previsiones del mercado, en una reunión que podría ser la última de política monetaria encabezada por Jerome Powell como presidente del banco central.

De los 12 miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) que votan sobre las tasas, la mayoría ha dicho que quiere esperar a ver cómo afecta a la economía la guerra en Oriente Medio, que ya disparó los precios de la energía.

Según las previsiones de los analistas, los tipos de referencia de la Fed permanecerán entre el 3,50% y el 3,75%, su nivel desde diciembre.

Sin sorpresas en este aspecto, la atención se centrará en los planes futuros de Powell, blanco frecuente de la ira del presidente Donald Trump.

Si bien el mandato de Powell como jefe de la Fed termina el 15 de mayo, su periodo como miembro de la Junta de Gobernadores se extiende hasta enero de 2028.

La conferencia de prensa de Powell está programada, como de costumbre, a las 14:30 locales (18:30 GMT) tras el anuncio de la decisión del FOMC.

Desde que volvió al poder el año pasado, Trump ha criticado e insultado con frecuencia a Powell por no recortar las tasas de interés, una política que impulsaría con fuerza la actividad económica pero que podría avivar la inflación.

Por ahora, el exgobernador de la Fed (2006-2011) Kevin Warsh, nominado por Trump, parte con ventaja para sustituirlo.

Una comisión del Senado votará el miércoles por la mañana para confirmar su nombramiento. Más adelante se organizará una votación en el pleno de la Cámara Alta.

Una sucesión tan fluida no estaba garantizada hasta hace apenas unos días, debido a un embrollo político-monetario-judicial.

Un legislador del Partido Republicano de Trump amenazaba con bloquear todo el proceso mientras el Departamento de Justicia no archivara una investigación contra Powell, percibida como un intento de intimidación avalado por Trump.

El viernes, una fiscal cercana al presidente anunció el cierre del procedimiento judicial, si bien no lo dio por totalmente enterrado.

- "Atraer el voto" -

¿Dejará pues Powell la Fed para dar vía libre a su sucesor, o seguirá siendo un alto funcionario de la institución, como tiene posibilidad de hacer?

Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, dijo que creía que Powell seguiría en la Fed como miembro de la Junta, y añadió que eso "ayudaría a preservar la continuidad institucional".

De quedarse, privaría a Trump de la oportunidad de llenar esa vacante rápidamente con una persona de su elección.

Haga lo que haga Powell, su decisión "generará inquietudes" entre los inversores, estimó la profesora de economía de la Universidad St. Mary’s, en Texas, Belinda Roman, en declaraciones a la AFP.

"Si Kevin Warsh quiere realmente bajar los tipos de interés", subrayó, "tendrá que atraer el voto de los demás" miembros del FOMC.

Y estos "necesitan evaluar todas las consecuencias de la situación (en Oriente Medio) antes de pasar a la acción".

Por ahora, el desempleo es moderado (4,3%), el consumo se mantiene firme y la inflación se aleja del objetivo de la Fed, que es del 2%.

"Aunque se vislumbre una salida (al conflicto) en el próximo mes", los precios no se calmarán de inmediato, advirtió Roman, porque "las alzas de la energía se están trasladando a toda la economía: fertilizantes, agricultura, alimentación, transporte".

Según FedWatch, la herramienta de monitoreo del grupo CME, los inversores no contemplan todavía que la Fed suba sus tasas para combatir la inflación, sino que apuestan por un largo statu quo.