Powell dice que la Reserva Federal de EEUU recibió citación del Departamento de Justicia

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de "pretextos".

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado: "la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente".

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

Trump acusó a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de US$ 3.100 millones cuando se fijaron US$ 2.700 millones inicialmente, una cifra que desmintió Powell.

Antes de su reelección, Trump acusó al presidente de la Fed, a quien apoda "demasiado tarde" Powell, de no bajar lo suficientemente rápido las tasas de interés y de actuar por motivos políticos y no económicos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien ha amenazado con despedirlo.

"He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato", agregó Powell.

El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado por los analistas como el favorito.

La Fed tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo. Su principal herramienta para hacerlo es a través de las tasas de interés.