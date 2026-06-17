Precio del crudo en ligera alza en medio de prudencia ante el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron el miércoles con una ligera alza al mostrarse los operadores prudentes frente a la firma del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto subió un 0,75% hasta 79,55 US$

La referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio, ganó un 0,97% hasta 76,79 US$ el barril

Luego de casi cuatro meses de bloqueo por el conflicto, se espera que el estrecho de Ormuz reabra el viernes, día de la firma del acuerdo

"Este acuerdo permitirá instaurar una frágil paz hasta finales de año", dijo Gregory Brew, de Eurasia Grup. "Pero los obstáculos para su implementación son significativos"

En particular, resaltó las persistentes tensiones entre Irán e Israel, que "pondrían a prueba" el entendimiento de Washington y Teherán

El miércoles las fuerzas israelíes realizaron bombardeos aéreos en el sur de Líbano, en la región de Nabatieh

Por otra parte, para Brew "la apertura del estrecho (de Ormuz) probablemente tomará tiempo"

Según la plataforma de seguimiento marítimo Kpler, el tráfico en el estrecho permanece tan limitado como antes del acuerdo que busca poner fin a la guerra