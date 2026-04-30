Precio del petróleo retrocede en un mercado particularmente intranquilo

Los precios del petróleo terminaron a la baja el jueves, después de una fuerte remontada al principio de la jornada, una nueva señal de la alta volatilidad del mercado de cara a la guerra en Medio Oriente

El barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, retrocedió un 1,69% a 105,07 US$.

El Brent del mar del Norte, con entrega en el mismo mes, perdió un 3,41% hasta los 114,01 US$.

Más temprano en la jornada había subido hasta los 126,41 US$, su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Para John Kilduff, de Again Capital, una de las explicaciones detrás de estos fuertes movimientos es de orden técnico.

En primer lugar, los inversionistas que habían apostado a la baja se vieron sorprendidos por el salto de los precios del miércoles y en consecuencia se vieron obligados a comprar barriles para cubrirse, lo que impulsó la subida.

Segundo, "El mercado se enfrenta al vencimiento del contrato de referencia del Brent", señaló Kilduff.

Las cotizaciones del petróleo se calculan sobre vencimientos de entrega, siendo normalmente el más cercano el que sirve de referencia.

El jueves marca el último día de utilización del contrato para junio.

La fuerte volatilidad puede explicarse por el hecho de que "la liquidez se ha desplazado hacia el próximo contrato", afirmó Naveen Das, analista de Kpler, durante una videoconferencia sobre la situación del mercado petrolero.

El vencimiento de julio, que será la referencia a partir del viernes, avanzó ligeramente el jueves, a contracorriente de las demás cotizaciones.

No obstante, los precios del petróleo siguen siendo mucho más altos que al inicio de la tregua entre Estados Unidos e Irán.