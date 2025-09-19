Precio del petróleo y gas natural caen afectados por propuesta de sanciones al GNL ruso

Los precios del petróleo retrocedieron el viernes por tercera jornada consecutiva, aún lastrados por perspectivas de una oferta excesiva, mientras que el gas no se benefició de una propuesta de la Unión Europea (UE) dirigida a cortar antes de lo previsto sus importaciones de gas natural licuado ruso.

La Comisión Europea presentó el viernes a los países de la UE un nuevo "paquete" de sanciones contra Moscú, el 19º desde la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en 2022.

Entre sus proposiciones, "la eliminación gradual del gas natural licuado ruso de aquí al 1 de enero de 2027", escribió en X la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas.

"En 2024, el gas ruso representaba el 19% de importaciones totales de gas de la UE", o sea mucho menos que antes de la guerra en Ucrania (45%), subrayan analistas de DNB Carnegie.

"El anuncio de la UE no tendrá un efecto significativo hasta dentro de más de un año, por lo que no tiene impacto en el mercado actual", dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El contrato a término del TTF neerlandés, considerado como la referencia europea de gas natural, perdió 1,95%, a 32,31 euros el megavatio hora (MWh).

En cuanto al oro negro, los operadores temen el impacto de los aumentos de producción de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre retrocedió un 1,13% a US$66,68.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con plazo en octubre, perdió el 1,40% a US$62,68.

pml-tmc/myl/cjc/dga