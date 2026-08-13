Precios al productor se desaceleran en EE.UU. en julio, gracias a la energía

El índice de precios al productor (PPI) se moderó en julio en Estados Unidos en términos interanuales, debido a que los costos de la energía descendieron respecto al mes anterior tras un repunte previo provocado por el conflicto en Oriente Medio.

El IPP registró un aumento interanual del 4,7%, una cifra inferior al incremento del 5,5% observado en junio, informó el Departamento de Trabajo este jueves.

En términos mensuales, el IPP se mantuvo sin cambios.

Esta desaceleración se debió a la caída de los precios de la energía, que descendieron un 3,1% respecto al mes anterior.

El descenso fue menor que el registrado en junio, cuando la presión sobre los costos de la energía derivada del conflicto con Irán estaba disminuyendo ligeramente.

La reanudación de las hostilidades alimenta la preocupación de que la inflación pueda persistir.

Los costos mundiales de la energía se han disparado desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán llevaron a la república islámica a bloquear prácticamente el acceso al estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es clave para el tránsito internacional de energía.

Desde entonces, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido, aumentando la presión sobre los costos de transporte de las empresas.

En julio, más de la mitad de la caída en los costos de los bienes estuvo relacionada con la baja de los precios de la gasolina, señaló el Departamento de Trabajo.

"También descendieron los índices de precios de verduras frescas y secas, combustible diésel, combustible para aviones, combustibles residuales y resinas y materiales termoplásticos", añadió el informe.