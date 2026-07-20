Precios del petróleo aumentan por las tensiones persistentes en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes impulsados por las hostilidades entre Washington y Teherán, pese a algunas señales que hacen esperar negociaciones entre ambos países.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 1,27% hasta 89,22 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, ganó un 0,90% hasta 83,23 US$.

Los intercambios de ataques continúan entre Estados Unidos e Irán, y Teherán afirmó el lunes que se enfrenta a una "guerra total" con Washington.

El analista de Trade Nation David Morrison dijo: "El estrecho de Ormuz está nuevamente bloqueado (…), mientras Estados Unidos sigue imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes".

Una ralentización del tráfico marítimo en esta zona clave para el comercio de hidrocarburos reduce las exportaciones de petróleo, lo que empuja los precios al alza.

Paralelamente, los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen amenazan con extender el conflicto tras anunciar un bloqueo marítimo al vecino saudí, que podría perturbar sus exportaciones de petróleo.

Si la guerra se prolonga, "las cotizaciones del Brent podrían situarse en el rango de los 90 dólares, e incluso subir más", estimó Gregory Brew, analista de Eurasia Group.

Los precios del petróleo ya han ganado más de un 16% desde la semana pasada.

Morrison consideró que "la situación podría volverse preocupante", dado que "muchos países han recurrido en gran medida a sus reservas estratégicas en los últimos cinco meses" para mitigar los efectos de la guerra.

El gas europeo sigue también al alza y superó el lunes durante la sesión los 60 dólares por megavatio hora, un nivel no visto desde el inicio del conflicto en Oriente Medio en marzo.