"Preguntarle qué necesita", la clave de Llorente para compartir banda con Lamine

"Preguntarle qué necesita", declaró el lateral derecho de la selección española Marcos Llorente sobre la clave para compartir banda con Lamine Yamal, este lunes en la Baylor School de Chattanooga.

Marcos Llorente respondió a cómo se construye la complicidad con un jugador tan determinante como el fenómeno del Barcelona.

"Utilizamos vídeos, el entrenador también exige una cosa y claro, con Lamine intercambio opiniones, preguntarle qué necesita... Si quiere que suba o no, son gestos durante el partido, cuanta más comunicación haya mejor va a ir todo", respondió.

- "Poco a poco nos vamos conociendo" -

A continuación profundizó sobre la diferencia entre jugar en su club y en la selección.

"Obviamente el Atlético no tiene nada que ver con la selección, son dos ideas diferentes. En el Atleti tenemos una manera diferente de atacar, no tengo a Lamine por delante...", dijo.

"Pero poco a poco nos vamos conociendo. Él no necesita mucha ayuda, a veces es peor ayudarle... A veces es mejor darle el balón para que se juegue el uno contra uno. Se busca lo mejor para él porque es el jugador que marca las diferencias, hay momentos en los que hay que subir, otros que no y hay que elegir", añadió.

Llorente también se refirió a Nico Williams, lesionado en el triunfo 1-0 ante Uruguay del viernes y que dijo vivir "el peor día" de su vida al volver a caer justo cuando recuperaba el ritmo tras una temporada marcada por los problemas físicos.

"Es verdad que es un momento muy difícil para él, pero es parte de nuestro trabajo, ya lo está llevando mucho mejor, ya está con la sonrisa de siempre", dijo.

- No mira el cuadro -

"Por dentro tendrá el dolor de no ayudar al equipo, pero entre todos estamos haciendo que lo lleve bien, como Yéremy (también lesionado ante Uruguay). Si llegamos lejos quizás puedan ayudar en algún momento", añadió.

Titular en dos de los tres partidos de la primera fase, Llorente se refirió a las rotaciones en una fase de eliminación directa que de llegar a la final supondría para España jugar cinco partidos en 17 días.

"Hemos venido 26 jugadores, todos hemos hecho las cosas bien en nuestro club. Es una competición muy larga que los jugadores necesitan descanso. A veces te toca entrar, otras no, pero debemos de estar unidos", dijo.

Finalmente Llorente dijo no mirar el teórico camino de España a la final porque prefiere ir "paso a paso".

"Mirar eso es imaginar cosas que no han pasado. Yo estoy centrado en Austria, que es el partido siguiente. Cuando pase Austria imaginaremos", dijo.

España completará su último entrenamiento en Chattanooga el martes antes de volar a Los Ángeles donde se ejercitará el miércoles y el jueves se enfrentará a Austria.

"Aquí sería muy complicado hacer todo en un mismo sitio. Se hizo en el anterior Mundial (Catar 2022) y era una maravilla, pero tampoco notamos mucho los cambios, es peor para toda la gente que tiene que mover las cosas. Ellos nos hacen la vida fácil a nosotros", dijo el jugador rojiblanco.

En caso de derrotar a Austria, la Roja jugará en octavos ante Portugal o Croacia en Dallas.