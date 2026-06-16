Premios Grammy agregan nuevas categorías y actualizan sus reglas

La Academia de la Grabación, a cargo de los premios Grammy, anunció este martes cinco nuevas categorías y cambios en sus reglas que podrían impactar el futuro de los codiciados gramófonos, como el de mejor artista revelación

Los organizadores de la mayor fiesta de la música crearon categorías para premiar a las mejores canción latina, interpretación de música pop asiática, colaboración o interpretación de dúo o grupo R&B, interpretación vocal de pop tradicional y álbum de folk tradicional

Estos nuevos gramófonos comenzarán a entregarse a partir de la próxima ceremonia, que se celebrará en febrero de 2027 en Los Ángeles

La Academia, que anualmente honra lo mejor de la música, también modificó algunas de sus reglas. Entre ellas, la que define la cantidad de veces que un artista podrá presentarse a la categoría revelación

El codiciado premio reconoce a talentos emergentes. Lo han recibido jóvenes como Olivia Rodrigo, Chappell Roan y Olivia Dean

A partir de ahora será posible postularse hasta cuatro veces, y no tres como era anteriormente. Esto abre una nueva posibilidad a cantantes que habían agotado su cupo

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., dijo que la próxima gala "Reflejará el extraordinario crecimiento que hemos visto en la música"

"Los cambios desarrollados por los miembros de nuestra Academia de la Grabación hablan sobre la amplitud de la industria de la música de hoy en día, y de los muchos géneros, habilidades y creadores que la moldean", agregó

Las nominaciones a los premios Grammy serán anunciadas el 16 de noviembre