Presencia en Washington de gobernadores y alcaldes colombianos provoca reacción de Petro

Una serie de reuniones organizadas por el gobierno estadounidense con alcaldes, gobernadores y empresarios colombianos en Washington provocó este viernes una reacción crítica del presidente Gustavo Petro, que calificó esa agenda de interferencia electoral.

Asistentes a las reuniones expresaron en redes y entrevistas sus objetivos en Washington, en pleno intercambio de acusaciones entre los mandatarios de ambos países.

"La presencia de mandatarios regionales en Estados Unidos tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de entrar en las elecciones de Colombia", denunció Petro.

"Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia", añadió Petro, cuyo mandato vence en 2026.

Las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá se han degradado en medio de la ofensiva militar estadounidense en el Caribe, que podría extenderse a tierra, en la región, según ha amenazado Trump.

"Yo creo que es una comprensión errónea del presidente [Petro]", reaccionó en entrevista con la AFP Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, que agrupa a las principales ciudades colombianas.

Santamaría asistió, junto a una treintena de cargos locales y gobernadores, a una reunión en el Departamento de Estado, el jueves.

El encuentro fue organizado por el gobierno estadounidense, según Santamaría, y contó con la asistencia del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

"No hubo ningún tema de elecciones, ni tema político, absolutamente nada", aseguró Santamaría.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó por su parte un video en X en el que anunció que iba a intervenir en una conferencia en la Escuela Interamericana de Defensa. Esa publicación provocó la reacción de Petro.

La reunión organizada en el Departamento de Estado fue novedosa, en palabras de Santamaría, porque fue la primera vez que el gobierno estadounidense invitaba a actores extranjeros a ese nivel diplomático.

La AFP pidió una descripción de los encuentros, en los que también asistió la Cámara de Comercio estadounidense, al Departamento de Estado.

"El mensaje fue que esa relación subnacional no sustituye a la nacional", aseguró el representante de Asocapitales, que es un gremio privado.

"El mayor inversionista internacional en Colombia es Estados Unidos", recordó.

Preguntado sobre si habría luego contactos con el gobierno de Petro a su regreso a Bogotá, Santamaría dijo que en principio no estaba previsto.

La embajada colombiana no estaba presente en la reunión, pero sí hubo un encuentro previo con empresarios, explicó Santamaría.