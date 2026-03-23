Un avión militar se estrelló al despegar con 125 personas a bordo

BOGOTÁ.– Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló el lunes con 125 personas a bordo, poco después de despegar en lo profundo de la región amazónica del sur del país, informó la fuerza aérea.

Jhon Gabriel Molina Acosta, el gobernador de Putumayo –región donde ocurrió el incidente–, informó al medio local El Tiempo que hasta el momento se registraron ocho muertos, aún sin identificar, mientras que fuentes militares dijeron que 71 pasajeros fueron rescatados con vida.

Accidente de un avión militar en Colombia2

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Fernando Silva, dijo en un video publicado en redes sociales que el avión transportaba a 114 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, y que las autoridades aún estaban investigando la causa del accidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo anteriormente en X que el accidente ocurrió cuando el Hércules C-130, fabricado por la empresa norteamericana Lockheed Martin, despegaba desde Puerto Leguízamo, en la frontera con Perú, mientras transportaba tropas.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea después de que la aeronave se estrellara en Puerto Leguízamo, Colombia, el 23 de marzo de 2026 DANIEL ORTIZ - AFP

Imágenes del lugar publicadas por el medio local BluRadio mostraron densas columnas de humo elevándose desde los restos del avión. Un video mostró la aeronave descendiendo hacia el suelo apenas segundos después del despegue. BluRadio informó que el accidente ocurrió a solo 3 km de un centro urbano.

Dos fuentes militares dijeron a Reuters que 71 personas habían sido rescatadas de los restos del avión. Silva había dado la cifra de 48 en el video publicado anteriormente.

La reacción de las autoridades

“Espero que no haya fallecidos en este horrible accidente que nunca debió ocurrir”, escribió en X el presidente colombiano, Gustavo Petro, además de criticar los obstáculos burocráticos que retrasaron sus planes de modernización militar.

“Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento. Antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota Gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño”, precisó el mandatario.

Accidente de un avión militar en Colombia1

“No concederé más demoras; están en juego las vidas de nuestros jóvenes”, agregó Petro antes de advertir: “Si los funcionarios administrativos, civiles o militares, no están a la altura de este desafío, deben ser removidos”, agregó.

Varios candidatos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia expresaron sus condolencias a las familias de los soldados heridos en redes sociales y pidieron una investigación.

El Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia, Hugo López, prometió responder con “la máxima responsabilidad, humanidad y transparencia”.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

“Hago un llamado a la prudencia y al respeto, evitando especulaciones hasta contar con información oficial”, reclamó el general, en consonancia con el director de la Policía, el general William Rincón, quien insistió en que este es un “momento” en el que “el país requiere prudencia, respeto y unión”.

Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, confirmó que por ahora se desconocen las causas del accidente, al tiempo que advirtió que las capacidades del centro hospitalario de su municipio están desbordadas y es necesario trasladar a los heridos más graves a hospitales de mayor nivel de complejidad.

Los aviones Hércules C-130 se lanzaron por primera vez en la década de 1950, y Colombia adquirió sus primeros modelos a fines de los años 60. Más recientemente, ha modernizado algunos de los C-130 más antiguos con modelos más nuevos enviados desde Estados Unidos bajo una ley que permite la transferencia de equipo militar usado o en excedente.

Personas y soldados se encuentran cerca de los restos de un Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló, en Puerto Leguízamo, Colombia, el 23 de marzo de 2026 DANIEL ORTIZ - AFP

A fines de febrero, otro Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana, se estrelló en la poblada ciudad de El Alto, apenas sin afectar una manzana residencial.

Más de 20 personas murieron en ese incidente y otras 30 resultaron heridas, y los billetes que transportaba el avión se dispersaron por la ciudad, lo que provocó enfrentamientos entre residentes y fuerzas de seguridad.

El lunes, un portavoz de la empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin expresó que la compañía extendía sus condolencias a los afectados por el accidente en Colombia y que estaba comprometida a ayudar a las autoridades en la investigación del incidente.

Agencia Reuters y diario El Tiempo (GDA)