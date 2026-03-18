Colombia detonó la bomba encontrada en la frontera con Ecuador y Petro insiste con su denuncia

BOGOTÁ.– Expertos en explosivos de Colombia realizaron el miércoles la detonación controlada de una bomba encontrada en una zona fronteriza con Ecuador, días después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara que el artefacto había sido lanzado desde el país vecino, atizando aún más la ya tensa relación bilateral.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, informó del procedimiento en la red social X e indicó que fue realizada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana “aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos”.

Un artefacto explosivo es fotografiado en el suelo en la vereda El Amarradero, en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 17 de marzo de 2026 WILMAR GARZON MELENDES - AFP

Sánchez aseguró que continúa la investigación para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano y detalló a la prensa que la detonación se produjo en la noche del martes en el departamento fronterizo de Putumayo.

Petro señaló directamente a Ecuador de haber “bombardeado” su territorio cuando alertó del hallazgo el lunes. El martes dijo que se comprobó que “la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano”, sin mostrar pruebas.

Un artefacto explosivo es fotografiado en el suelo en la vereda El Amarradero, en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 17 de marzo de 2026 WILMAR GARZON MELENDES - AFP

El mandatario colombiano sostuvo además que la bomba sin detonar fue encontrada a 100 metros de la vivienda de una familia colombiana y que, en lo que parece ser producto de otras detonaciones, han encontrado “27 cuerpos calcinados” no identificados.

El ministro de Defensa colombiano dijo a la prensa que la investigación preliminar sobre las personas calcinadas indicaba dos eventos en el departamento fronterizo de Nariño. Uno de ellos se registró el 22 de enero, en un laboratorio de producción de cocaína en el que murieron al menos 12 personas calcinadas, que no presentaron impacto de proyectil ni rastros de explosivos. El otro, se registró el 24 de enero en el mismo departamento, con dos personas muertas en “similares condiciones”.

Ecuador negó el bombardeo

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, negó las acusaciones y aseguró que sólo han realizado operativos militares, utilizando bombas, contra grupos armados ilegales dentro de su territorio.

A inicios de marzo Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones conjuntas para combatir a grupos del crimen organizado y garantizar la seguridad en la región.

En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la @FuerzaAereaCol, con seguridad del @COL_EJERCITO y apoyo judicial de @PoliciaColombia, realizaron la detonación controlada de… https://t.co/mqAWEbhfLX — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 18, 2026

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, invitó a Colombia a que, ante cualquier inquietud “por favor utilicemos los canales diplomáticos” para que se pueda entregar “una respuesta técnica” y aseguró que aún no ha recibido ninguna nota formal por parte del gobierno colombiano, en declaraciones a la radio FM Mundo.

Confirmó que en los próximos días se realizará en Lima, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, una reunión con su par de Colombia, Rosa Villavicencio, para retomar una conversación que hubo en Quito “semanas atrás” para “acercar posiciones”.

El ministro de Defensa de Colombia habla durante una entrevista con AFP en la sede del fabricante estatal de defensa INDUMIL en Bogotá, el 16 de marzo de 2026 ALEJANDRO GONZALEZ - AFP

Petro aseguró el miércoles en X que la bomba, cuya fotografía circuló en medios locales, “no está oxidada”, en respuesta a cuestionamientos sobre qué tan reciente es el artefacto encontrado.

“El peso de la bomba no permite que haya sido arrastrada por campesinos”, agregó el mandatario colombiano.

Un campesino de la zona donde se encontró el artefacto dijo a la AFP que escuchó aviones del lado ecuatoriano el 3 de marzo y días después encontró la bomba sin estallar “aproximadamente a unos 50-60 metros” de su casa, en el pequeño poblado El Amarradero, del municipio colombiano de Ipiales.

La bomba no está oxidada.



La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeo en su territorio una casa.



El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó… https://t.co/KV9IrlmKO7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Expertos estiman que el explosivo es una “bomba de caída libre” de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil, que no son teleguiadas y caen por efecto de la gravedad.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva, explicó a la prensa que una de las posibilidades es que la bomba haya impactado en territorio ecuatoriano y, al no estallar, continuara su trayectoria e ingresara a territorio colombiano.

Trump saluda al presidente de Ecuador en la Cumbre Escudo de las Américas, el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida Mark Schiefelbein - AP

Silva indicó que el explosivo pesaba 250 kilos y medía más de un metro, por lo que no cree que “alguien lo haya puesto deliberadamente” en el terreno colombiano donde fue hallado.

La seguridad en la frontera común ha estado en el centro de la tensión entre los dos gobiernos desde enero, cuando Noboa impuso aranceles a los productos colombianos alegando que se trataba de una “tasa de seguridad”, dada la supuesta falta de eficacia colombiana para combatir la ilegalidad en la frontera.

Petro asiste a una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá, el 29 de diciembre de 2025 SERGIO YATE - AFP

Colombia también ha elevado los aranceles a productos ecuatorianos, suspendió la venta de energía a ese país y defendió su estrategia para combatir a los grupos ilegales.

En 2008, Quito y Bogotá estuvieron a punto de iniciar un conflicto tras un bombardeo ordenado por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en suelo ecuatoriano donde murió uno de los comandantes de la extinta guerrilla FARC.

Agencias AP, AFP y Reuters