Presentan antes de su subasta en Nueva York a "Gus", el tiranosaurio más completo del mundo

Uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más completos del mundo, apodado "Gus", fue presentado el miércoles en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York antes de su venta a finales de este mes.

Valorado entre 20 y 30 millones de US$ —la estimación de precio más alta jamás atribuida a un dinosaurio—, el gigantesco fósil fue descubierto en un rancho ganadero de Dakota del Sur en 2021.

"Gus" vivió hace aproximadamente entre 72 y 66 millones de años, al final del periodo cretácico.

El esqueleto del Tyrannosaurus rex mide 11,6 metros de longitud corporal, lo que lo convierte en uno de los más grandes jamás descubiertos.

Tiene 183 huesos fosilizados y está aproximadamente completo en un 63%.

"Gus" está en exhibición en Nueva York hasta el 14 de julio, cuando se llevará a cabo la subasta.