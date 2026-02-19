Presidente de Argentina ofrece tropas a la Junta de Paz para Gaza

El mandatario argentino, Javier Milei, ofreció este viernes tropas para desplegar en la Franja de Gaza, en la reunión inaugural de la "Junta de Paz" creada por el presidente estadounidense, Donald Trump

"Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos", declaró Milei en la reunión, a la que asisten mandatarios de decenas de países

"Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización" en el territorio palestino, añadió Milei

La "Junta de Paz" es una iniciativa lanzada por Trump como parte del alto el fuego que negoció entre Israel y Hamás

Una veintena de líderes, además de representantes de otros países, participaron en la reunión inaugural en el Instituto de Paz de Washington, en la que Trump anunció una contribución inicial de US$10.000

Países árabes ofrecieron tropas de paz para el territorio, devastado por la guerra

Indonesia asumirá el rol de comandante adjunto de esa fuerza de estabilización liderada por Estados Unidos. Marruecos también anunció tropas y policías, que formarán a su vez a un nuevo cuerpo policial en la Franja

Israel sigue ocupando una buena parte del territorio, donde los incidentes militares son regulares. Más de 600 palestinos han muerto por choques o ataques israelíes desde el alto el fuego

Argentina ha participado en el pasado en operaciones bajo bandera de la ONU, como en la guerra en la ex Yugoslavia en los años 1990, o en Haití

La "Junta de Paz" se presenta con ambiciones más allá de Gaza, reafirmó Trump

"La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental. Se construye sobre la determinación de defenderla", dijo Milei

"Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz, creemos en el liderazgo (...) como el del presidente Trump", añadió