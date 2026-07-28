Presidente de Ucrania llega a EE.UU. en busca de apoyo de Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, tiene previsto reunirse el martes con su par estadounidense Donald Trump, en busca de respaldo diplomático y militar en su guerra contra Rusia.

El encuentro programado para las 9.30 (13.30 GMT) está previsto en momentos que Ucrania y Rusia intensifican sus ataques mutuos, al tiempo que los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin al conflicto de más de cuatro años se encuentran estancados.

Zelensky ha tenido recientemente un acercamiento con Trump, quien este mes ofreció a Kiev licencias para fabricar los sistemas de defensa aérea Patriot y ha sugerido que los ataques ucranianos contra Rusia podrían ayudar a terminar la guerra.

Se espera que Zelensky busque obtener suministros de misiles antibalísticos durante la visita, así como reiniciar las estancadas conversaciones para poner fin a los combates, dijo a la AFP un alto cargo ucraniano en condición de anonimato.

"Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos", indicó Zelensky en X al anunciar su llegada al país.

El último mes ha sido el más mortal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022, cuando Rusia lanzó incontables misiles balísticos sobre pueblos y ciudades ucranianos, según la ONU.

"Es crucial que Washington apruebe la compra de un paquete de misiles Patriot. Eso es muy importante", sostuvo el alto cargo ucraniano.

Se espera que Zelensky también asista a una ceremonia en memoria del senador republicano Lindsey Graham, un firme defensor de Ucrania, quien falleció este mes a los 71 años de edad, indicó el funcionario ucraniano.