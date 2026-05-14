Presidente ecuatoriano se reúne con vicepresidente de EE.UU. para fortalecer la relación bilateral

El líder ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunió este miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para fortalecer la relación bilateral, en su primer día de estancia en Washington, anunció la presidencia del país sudamericano

La visita sirvió para "para fortalecer la relación bilateral, la lucha contra el narcotráfico, la cooperación, la inversión y el desarrollo para Ecuador", indicó la presidencia ecuatoriana en un mensaje en X

Noboa, que está enzarzado en una disputa fronteriza con Colombia que ha desembocado en una guerra arancelaria entre ambos países, es uno de los aliados de Washington en la región

Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo de comercio recíproco en diciembre pasado, y ambos mantienen una creciente cooperación para combatir al narcotráfico

Noboa llegó el miércoles a Washington acompañado de su canciller, Gabriela Sommerfeld, que mantuvo a su vez reuniones en el Departamento de Estado

El mandatario tiene previsto intervenir ante el Consejo Permanente de la OEA y reunirse con congresistas estadounidenses el jueves

El presidente colombiano, Gustavo Petro, intervino ante ese organismo hace tres meses durante una visita oficial a Washington

Desde su llegada al poder en 2023, aplica una política de mano dura contra el crimen organizado, lo que le llevó a ampliar las operaciones militares y ordenar bombardeos en la zona limítrofe con Colombia

El gobierno de Trump colabora con esos operativos, como parte de la guerra sin cuartel de Washington contra el narcotráfico

Los combates han generado incidentes esporádicos con fuerzas colombianas