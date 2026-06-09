Primarias en Maine marcan carrera al Senado de EE.UU.

Las primarias en el estado de Maine marcan la carrera al Senado de Estados Unidos este martes, cuando los demócratas votan para confirmar la nominación de Graham Platner, un polémico ostricultor y excombatiente, con miras a las elecciones de mitad de mandato de noviembre

El candidato de 41 años tiene prácticamente asegurada esa nominación tras la retirada a finales de abril de su principal rival, la exgobernadora Janet Mills, muy rezagada entonces en los sondeos

En caso de una victoria, muy probable según analistas, Platner se enfrentará en noviembre a la senadora republicana saliente Susan Collins

El Partido Demócrata confía en Maine, un estado rural y costero en el extremo noreste de Estados Unidos, considerado una de las principales oportunidades para arrebatar un escaño republicano en el Senado

Los republicanos cuentan actualmente con la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero podrían perderla en los comicios de noviembre, cruciales para el resto del segundo mandato del presidente Donald Trump

Platner, apoyado por varias figuras de la izquierda estadounidense, como el senador Bernie Sanders, defiende un mensaje populista para luchar contra el gobierno republicano y contra los multimillonarios que, según él, controlan la política estadounidense

Pero en el ala moderada del Partido Demócrata algunos no ocultan su incomodidad ante la acumulación de controversias en torno a Platner

Exparejas lo describieron como "despectivo con las mujeres", "infiel" y, en un caso, "físicamente amenazante". Además se cuestionaron comentarios suyos en redes sociales en 2013, en los que sugería que las mujeres debían evitar emborracharse para no sufrir agresiones sexuales

Este exmiembro de los Marines que estuvo en la guerra de Irak y en Afganistán reconoce haber tenido problemas personales y de alcohol en el pasado

También es motivo de polémica un tatuaje en su pecho, realizado durante su época en los Marines, reconocido como un símbolo nazi, pero cuyo significado él aseguró desconocer

Pese a las controversias, Platner encabeza por ahora las encuestas frente a Collins